Estudiantes de Derecho de la UNP conocen el funcionamiento de la Ruta de Flagrancia en Sullana
Los futuros abogados participaron en simulaciones de casos y audiencias para conocer el trabajo de los operadores de justicia en flagrancia.
Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura participaron en la estrategia “Ruta de Flagrancia”, iniciativa que permitió conocer de manera práctica el funcionamiento de la Unidad de Flagrancia Delictiva de Sullana.
La jornada contó con la participación del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, quien resaltó la importancia de fortalecer la formación académica de los futuros profesionales del Derecho en la Justicia Especializada en Flagrancia.
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Como parte de la actividad, los futuros abogados presenciaron la escenificación de un caso de violencia familiar, a través de la cual conocieron las actuaciones que desarrollas cada operador de justicia en estos casos. Asimismo, participaron de una simulación de audiencia a cargo de la magistrada del juzgado de flagrancia María Jacinto Atoche.
Posteriormente, el Juez Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia, Anthony Vargas Jiménez, tuvo a cargo un conversatorio sobre la Ley N.° 32348, Ley que crea el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva e implementa las Unidades de Flagrancia Delictiva a nivel nacional.