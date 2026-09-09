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Estados Unidos asegura una futura cooperación en el desarrollo nuclear y el procesamiento de tierras raras con Colombia

Los documentos, firmados por Marco Rubio y Omar Bula, establecen una hoja de ruta para el intercambio técnico y fortalecimiento regulatorio, sin generar obligaciones legales.

Los acuerdos buscan reducir la dependencia de Estados Unidos de China en el suministro de minerales estratégicos. Foto: AFP.
Los acuerdos buscan reducir la dependencia de Estados Unidos de China en el suministro de minerales estratégicos. Foto: AFP.
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Colombia y Estados Unidos acordaron en Barranquilla ampliar su cooperación en dos sectores considerados estratégicos: la energía nuclear de uso exclusivamente civil y el procesamiento de minerales críticos y tierras raras. Los dos memorandos de entendimiento establecen una hoja de ruta para el intercambio técnico, la inversión, el procesamiento y el fortalecimiento regulatorio, aunque no generan obligaciones legales ni conceden derechos sobre los recursos colombianos.

Los documentos fueron firmados por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el canciller colombiano, Omar Bula, durante el encuentro denominado Diálogo para la Prosperidad Bilateral. El presidente Abelardo de la Espriella participó como testigo de la suscripción.

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El acuerdo sobre minerales incluye la exploración, procesamiento y comercio de recursos considerados estratégicos, entre ellos tierras raras, litio, cobre y tungsteno. También contempla fortalecer el conocimiento geológico del país, promover el procesamiento con valor agregado, impulsar el reciclaje y diversificar las cadenas de suministro.

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El segundo memorando establece un espacio de diálogo técnico sobre posibles usos civiles de la tecnología nuclear, incluidos la seguridad energética, la investigación científica, la formación de personal y el fortalecimiento de la regulación. Su desarrollo deberá ajustarse a estándares internacionales de seguridad tecnológica, seguridad física y salvaguardias.

Washington busca reducir su dependencia de China

Los acuerdos forman parte de una estrategia impulsada por la Administración de Donald Trump para reforzar el acceso estadounidense a minerales estratégicos y promover lo que Washington denomina un renacimiento de la energía nuclear civil.

La relevancia de los minerales críticos está relacionada con el peso de China en estos mercados. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos citado en los textos proporcionados, Pekín produjo cerca del 80% del tungsteno mundial en 2025, con 67.000 de las 85.000 toneladas extraídas globalmente.

En el caso de las tierras raras, la Agencia Internacional de Energía calculó que China concentró alrededor del 60% de la minería mundial en 2024 y cerca del 90% de la separación y refinación.

Washington creó en febrero el Foro sobre Compromiso Geoestratégico con los Recursos, conocido como Forge, con el objetivo de impulsar cadenas de suministro de minerales estratégicos y disminuir la dependencia de China. El Departamento de Estado informó entonces de 11 nuevos acuerdos y memorandos con distintos países.

Según Public Citizen, organización que sigue estos acuerdos, hasta agosto se habían documentado 27 pactos estadounidenses sobre minerales críticos, 15 de ellos memorandos de entendimiento. La organización señaló además que menos de la mitad de esos documentos eran públicos.

Un acuerdo sin carácter vinculante

La abogada internacionalista Juliana Bustamante, directora de Vértice-Política Exterior, Derechos Humanos y Paz, explicó a El Colombiano que "es un acto protocolario concreto, pero no tiene fuerza de ley. No obliga. Puede acabarse en cualquier momento y puede no honrarse o ignorarse".

La especialista consideró, no obstante, que el documento puede servir como punto de partida para acuerdos posteriores. "Es un punto de partida, una formalización de la decisión mutua de empezar a trabajar juntos, que probablemente sí se concrete con temas más amplios", señaló.

Bustamante también indicó que estos instrumentos no requieren la aprobación de los congresos y permiten avanzar con mayor rapidez al funcionar como declaraciones de intención.

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