Alexandre de Moraes, juez del Supremo de Brasil, es investigado por posibles vínculos con un banquero acusado de fraude

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El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes enfrenta cuestionamientos por su presunta cercanía con Daniel Vorcaro, antiguo propietario del desaparecido Banco Master y actualmente en prisión preventiva por una investigación de fraude y corrupción.

El caso, que permanecía bajo secreto judicial, tomó otra dimensión luego que el magistrado André Mendonça, integrante del Supremo y responsable de supervisar la investigación relacionada, levantara la reserva de los expedientes. El juez pidió además que el pleno de la máxima corte analice los nuevos elementos de modo técnico y estrictamente jurídico en una sesión pública.

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Entre los documentos divulgados figuran mensajes recuperados por la Policía Federal del teléfono de Vorcaro. Según los investigadores, los intercambios apuntan a una relación de confianza entre el banquero y Moraes, aunque el expediente difundido contiene únicamente los mensajes enviados por Vorcaro y no las eventuales respuestas del magistrado.

Uno de los mensajes más relevantes fue enviado el 15 de noviembre de 2025, apenas dos días antes de la primera detención de Vorcaro. "¿Crees que el lunes ya tengo que estar fuera?", preguntó el banquero al juez, según los documentos citados.

La pregunta adquirió especial relevancia por lo ocurrido posteriormente. La noche del lunes 17 de noviembre, la Policía Federal detuvo al banquero en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en São Paulo, cuando, de acuerdo con las autoridades, intentaba abandonar Brasil en un avión privado. El empresario negó las acusaciones de fuga y cualquier irregularidad relacionada con el caso.

Los documentos también contienen otros mensajes que, según los investigadores, revelarían un grado significativo de proximidad. El 14 de noviembre, el acusado escribió: "Siempre estaremos juntos", además de asegurar que estaría agradecido el resto de mi vida.

En otro intercambio, el banquero habría pedido ayuda para contener la presión de las autoridades. "Es importante insistir ante Andre (Rodrigues, jefe de la PF) y Paulo (Gonet, fiscal general) para que nadie por debajo de ellos haga una barbaridad", indica la recopilación. Las autoridades sostienen que esos mensajes estaban dirigidos a Moraes, aunque el destinatario no puede determinarse con certeza.

El juez Mendonça señaló que los diálogos permitirían identificar que Vorcaro no solo habría tenido conocimiento previo de procedimientos de la investigación, sino que también habría solicitado la intervención ante autoridades públicas involucradas en los respectivos procesos. Por ello, el magistrado solicitó a la Fiscalía General una manifestación sobre el asunto en un plazo de cinco días.

Un contrato de 131 millones de reales

El otro elemento que compromete políticamente al magistrado es un contrato por 131 millones de reales —unos 25,5 millones de dólares— firmado entre el Banco Master y el despacho de abogados de Viviane Barci de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes.

La Policía Federal sostiene que los metadatos de un documento localizado en el teléfono de Vorcaro muestran que un perfil identificado como “Ministro Alexandre de Moraes” realizó modificaciones en una versión final del contrato durante 2024. El acuerdo fue posteriormente firmado y el despacho de Viviane Barci recibió pagos sucesivos del Banco Master entre 2024 y noviembre de 2025.

El estudio jurídico reconoció que consultó a Alexandre de Moraes, en su condición de esposo de la socia directora del despacho, para solicitar informaciones sobre la eventual existencia de impedimentos legales relacionados con la contratación.

Según la posición del bufete, el despacho no tenía previsto representar al Banco Master ante el Tribunal Supremo.

El caso que sacudió a la élite brasileña

Vorcaro es una de las figuras centrales de una investigación de gran alcance sobre el Banco Master, entidad que terminó siendo liquidada por las autoridades ante los indicios de fraude. La trama gira en torno a la presunta comercialización de títulos de crédito falsos dentro del sistema financiero y habría dejado un agujero estimado en unos 10.000 millones de reales.

La investigación también expuso los contactos que el banquero mantenía con integrantes de los tres poderes del Estado brasileño, incluidos jueces del Supremo, autoridades del Banco Central y legisladores de diferentes corrientes políticas.

Las pesquisas alcanzaron además a otro integrante del máximo tribunal, José Antonio Dias Toffoli, quien se declaró impedido de participar en el proceso debido a presuntos negocios inmobiliarios entre integrantes de su entorno familiar y personas próximas a Vorcaro.

El escándalo tampoco es ajeno al escenario electoral. Flávio Bolsonaro, senador y uno de los principales aspirantes presidenciales de la derecha, también fue cuestionado por sus vínculos con Vorcaro después de que trascendiera que pidió dinero al banquero para financiar una película biográfica sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

El propio Flávio aprovechó la divulgación de los nuevos documentos para reclamar explicaciones a Moraes. "Hay muchas acusaciones graves, y espero sinceramente que las aclare", afirmó ante periodistas en el Senado. Y añadió: "Si no lo hace y se confirman estas sospechas que están revelándose, no tiene absolutamente ningún motivo para seguir siendo magistrado del Tribunal Supremo".