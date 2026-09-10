HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

El calentamiento global estaría debilitando el suelo congelado del Ártico y aumentando el riesgo de grandes derrumbes tras los terremotos

Los investigadores hallaron daños en el glaciar Weyprecht y revelaron que el calentamiento en Jan Mayen desde la década de 1970 ha debilitado las laderas montañosas, facilitando estos deslizamientos.

El calentamiento global podría estar afectando la estabilidad de montañas y glaciares en el Ártico, según estudio.
El calentamiento global podría estar afectando la estabilidad de montañas y glaciares en el Ártico, según estudio. | Foto: Fundación Aqua
Escuchar
Resumen
Compartir

El calentamiento global estaría cambiando la forma en que responden las montañas y glaciares del Ártico ante los terremotos. Un estudio de GEOMAR, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), encontró que el deterioro del permafrost podría estar debilitando las laderas congeladas y aumentando su vulnerabilidad frente a fuertes sacudidas.

La investigación tomó como referencia el terremoto de magnitud 6,5 que golpeó la isla noruega de Jan Mayen el 10 de marzo de 2025. Apenas tres minutos después del sismo, una enorme avalancha de rocas se desprendió de una pendiente volcánica y terminó cubriendo entre 30% y 50% del glaciar Kjerulf.

PUEDES VER: Científicos descubren una “fábrica de nubes” en el Ártico y su relación con el deshielo preocupa a los investigadores

lr.pe

Un terremoto desencadenó una enorme avalancha en el Ártico

El sismo provocó el desprendimiento de entre 0,81 y 1,17 millones de metros cúbicos de material volcánico. Las rocas descendieron por la ladera situada sobre el glaciar Kjerulf y se extendieron sobre la superficie helada hasta aproximarse a la costa.

También detectaron daños en el vecino glaciar Weyprecht, donde se produjeron desprendimientos de grandes masas de hielo. Tras revisar cuatro décadas de imágenes satelitales, el equipo no encontró evidencias de un episodio de dimensiones similares asociado a terremotos anteriores en la isla.

PUEDES VER: En 2025, Inglaterra liberó castores en un bosque y, en apenas un año, lograron cambiar el paisaje y transformarlo en un humedal rico en vida silvestre

lr.pe
Permafrost

Permafrost

El deshielo del permafrost podría estar debilitando las montañas

La explicación estaría relacionada con el deterioro del permafrost, el suelo que permanece congelado durante largos períodos y que contribuye a mantener unidas las rocas. Cuando las temperaturas aumentan, el hielo presente en las grietas puede desaparecer y reducir la estabilidad de las laderas.

Los datos climáticos analizados por los científicos muestran que Jan Mayen se ha calentado desde la década de 1970, mientras los períodos de frío extremo se han vuelto menos frecuentes. El estudio plantea así que el terremoto fue el detonante de la avalancha, pero que el calentamiento previo pudo haber preparado el terreno para que el desprendimiento fuera mucho mayor.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
El calentamiento global podría encoger a los moluscos marinos hacia 2100: el 68% de los grupos estudiados reduciría su tamaño

El calentamiento global podría encoger a los moluscos marinos hacia 2100: el 68% de los grupos estudiados reduciría su tamaño

LEER MÁS
El Sáhara tenía lagos hace 5.500 años: una clave de su rápida desertificación estaría a miles de kilómetros, cerca de Groenlandia

El Sáhara tenía lagos hace 5.500 años: una clave de su rápida desertificación estaría a miles de kilómetros, cerca de Groenlandia

LEER MÁS
Perú pierde el 59% de sus glaciares en los últimos 60 años y aumentan peligros de desbordes de lagunas

Perú pierde el 59% de sus glaciares en los últimos 60 años y aumentan peligros de desbordes de lagunas

LEER MÁS
Un rastro de pisadas de hace 66,5 millones de años revela las primeras huellas de un T. rex adulto caminando

Un rastro de pisadas de hace 66,5 millones de años revela las primeras huellas de un T. rex adulto caminando

LEER MÁS
Desviaron sus ríos hacia huertos y campos de cultivo: Irán dejó literalmente al aire libre 8.000 millones de toneladas de sal del lago Urmia

Desviaron sus ríos hacia huertos y campos de cultivo: Irán dejó literalmente al aire libre 8.000 millones de toneladas de sal del lago Urmia

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025