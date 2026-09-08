Roban pinturas de Renoir valoradas en más de US$10 millones en Francia: las alarmas obligaron a los ladrones a huir

Dos ladrones robaron de madrugada en el Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer, Francia, llevándose pinturas valoradas en más de US$10 millones. | Foto: Nice

Dos ladrones robaron de madrugada en el Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer, Francia, llevándose pinturas valoradas en más de US$10 millones. | Foto: Nice

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Dos ladrones irrumpieron de madrugada en el Museo Renoir, ubicado en Cagnes-sur-Mer, en el sur de Francia, y sustrajeron pinturas atribuidas al célebre maestro impresionista. El valor estimado de las obras involucradas supera los US$10 millones.

La alarma del recinto se activó a las 5.48 a. m. y, apenas cinco minutos después, la policía municipal llegó al museo. Las sirenas y los sistemas de seguridad habrían obligado a los delincuentes a escapar rápidamente por los jardines del lugar.

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Coco Reading de Pierre-Auguste Renoir

Así fue el robo de las pinturas de Renoir en Francia

Según los medios franceses, los delincuentes se llevaron inicialmente cuatro obras: 'Retrato de Madame Pichon', 'Retrato de Madame Colonna Romano', 'Coco Lisant' y 'Niña joven en la fuente'. Sin embargo, durante la huida abandonaron dos de las pinturas dentro del recinto.

Las autoridades señalaron que los responsables están siendo buscados mientras continúa la investigación. El diario local Nice-Matin informó que los ladrones habrían cortado una valla de alambre para ingresar al terreno y aprovechado el cambio de guardia del personal de seguridad.

El museo donde Renoir pasó sus últimos años

El Museo Renoir se encuentra en la antigua hacienda de Cagnes-sur-Mer donde Pierre-Auguste Renoir pasó los últimos años de su vida. El recinto está situado sobre una colina con vistas al Mediterráneo y conserva parte del legado relacionado con el artista.

La colección cuenta con 12 pinturas de Renoir, además de otros elementos vinculados con su vida y obra. El robo ocurre menos de un año después del millonario asalto al Museo del Louvre, en París, donde fueron sustraídas joyas valoradas en unos US$104 millones.