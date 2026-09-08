Australia prepara una ley que podría cambiar las redes sociales: los usuarios podrán desactivar el algoritmo y elegir qué quieren ver

La propuesta obligaría a plataformas digitales a ofrecer opciones de personalización, permitiendo a cada usuario decidir qué contenido aparece en su feed. | Foto: Magnific

La propuesta obligaría a plataformas digitales a ofrecer opciones de personalización, permitiendo a cada usuario decidir qué contenido aparece en su feed. | Foto: Magnific

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Australia prepara una ley que podría cambiar la forma en que millones de personas consumen contenido en redes sociales. La propuesta permitiría a los usuarios decidir si quieren recibir recomendaciones personalizadas por algoritmos o ver únicamente publicaciones de las cuentas que siguen.

La iniciativa busca devolver el control del feed a los usuarios y limitar la influencia de los sistemas que seleccionan qué publicaciones aparecen primero. El Gobierno australiano también plantea nuevas medidas para proteger a los menores de contenidos considerados especialmente perjudiciales.

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Los usuarios podrían decidir qué contenido aparece en su feed

La propuesta australiana obligaría a las grandes plataformas digitales a ofrecer una opción para desactivar la personalización algorítmica. De esta manera, cada usuario podría escoger entre un feed basado en sus intereses o uno compuesto únicamente por publicaciones de amigos, creadores y cuentas que haya decidido seguir.

El Gobierno sostiene que la medida busca que sean las personas, y no los algoritmos ni las autoridades, quienes tengan mayor control sobre lo que consumen en internet. Las plataformas que no cumplan con las nuevas obligaciones podrían enfrentarse a multas de hasta 109,2 millones de dólares australianos.

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Australia también prepara más controles para proteger a los menores

La propuesta incluye nuevas restricciones para reducir la exposición de los menores de 18 años a contenidos relacionados con trastornos alimentarios, pornografía, violencia, conductas peligrosas, delitos y hostilidad hacia las mujeres. También contempla medidas frente a situaciones que puedan afectar gravemente la salud mental, como el ciberacoso.

Australia ya impide desde diciembre de 2025 que los menores de 16 años utilicen determinadas redes sociales, pero las autoridades han reconocido dificultades para hacer cumplir esta prohibición. El nuevo proyecto todavía debe ser presentado y debatido en el Parlamento durante 2026 antes de convertirse en ley.