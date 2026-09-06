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Una enorme cantidad de hielo permanece oculta bajo capas de rocas en las montañas de Utah, Estados Unidos. Un nuevo estudio revela que los llamados glaciares rocosos del estado almacenan cerca de 1.000 millones de toneladas de hielo, una reserva de agua que permanece fuera de la vista debido a la gruesa cubierta de piedras y escombros que protege estas formaciones.

Los investigadores analizaron el glaciar rocoso Timpanogos, ubicado junto al monte del mismo nombre, y calcularon que contiene alrededor de 1,5 millones de metros cúbicos de hielo. Para estudiar su estructura interna, recurrieron a mediciones de gravedad y modelos estadísticos capaces de reconstruir en tres dimensiones la distribución del hielo bajo la superficie.

¿Cómo encontraron el hielo oculto bajo las rocas de Utah?

Los glaciares rocosos combinan hielo y fragmentos de roca en zonas montañosas. A diferencia de los glaciares cubiertos por nieve y hielo expuestos al cielo, estas formaciones poseen una superficie dominada por piedras, lo que dificulta conocer cuánta agua congelada existe en su interior. Esa cubierta, sin embargo, también funciona como una protección frente al calor y la radiación solar.

Mapa e imagen del glaciar rocoso moderno de Timpanogos. Foto: Universidad de Utah

Los métodos habituales tampoco resultan adecuados para medirlos. El radar de penetración terrestre, una técnica utilizada para observar el interior de los glaciares, pierde eficacia cuando las ondas de radio atraviesan una mezcla de hielo y material rocoso. Por ello, el equipo de científicos recurrió a un gravímetro, instrumento capaz de detectar variaciones en la gravedad causadas por diferencias de densidad bajo tierra.

"Cuando medimos la aceleración de la gravedad sobre el glaciar rocoso, observamos una mayor disminución de esa aceleración en las zonas con mayor espesor de hielo", explicó el geofísico Michael Thorne.

El equipo realizó 232 mediciones en distintos puntos del glaciar Timpanogos. Con esos datos y modelos basados en estadística bayesiana, los investigadores reconstruyeron su forma, espesor y composición interna.

Una reserva de hielo equivalente a 600 piscinas olímpicas

El análisis determinó que el glaciar Timpanogos está compuesto por aproximadamente 83 % de hielo y 17 % de escombros rocosos por volumen. El hielo alcanza un espesor promedio de 18,8 metros, equivalente a 61,7 pies, una profundidad que permanece oculta bajo la superficie rocosa.

Vista del monte Timpanogos desde Provo, Utah. Foto: Wikimedia

En total, la formación contiene cerca de 1,5 millones de metros cúbicos de hielo. Para dimensionar esa cantidad, los investigadores la comparan con el volumen de la Gran Pirámide de Guiza y señalan que equivale aproximadamente a 600 piscinas olímpicas. En términos de masa, la reserva alcanza unas 1,4 millones de toneladas, o 1,5 millones de toneladas estadounidenses.

A partir de estos resultados, el equipo desarrolló además un método capaz de estimar la cantidad de hielo de otros glaciares rocosos a partir de su superficie.

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Utah no es el único lugar con grandes reservas de hielo oculto

El estudio amplió sus cálculos a otras regiones. Utah posee 836 glaciares rocosos documentados, que en conjunto almacenarían cerca de 1.000 millones de toneladas de hielo. La cifra aumenta de forma considerable al considerar el oeste de Estados Unidos, donde la reserva alcanzaría casi 12.000 millones de toneladas.

A escala mundial, los investigadores estiman que existen unas 48.000 millones de toneladas de hielo dentro de glaciares rocosos. El equipo advierte que conocer estas reservas resulta cada vez más importante debido a la respuesta de estas formaciones al cambio climático.

"Durante los periodos de calentamiento, los glaciares rocosos pueden desestabilizarse y representar una amenaza para la infraestructura situada aguas abajo", señala el equipo investigador. Los modelos tridimensionales pueden ayudar a conocer mejor sus reservas de agua y sus posibles efectos sobre la hidrología, la ecología y los riesgos locales.