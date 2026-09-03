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Vicepresidente de Bolivia presenta supuesto audio que revelaría la influencia de Cerimedo en el control de protestas

Edmand Lara anunció que el audio será enviado al Ministerio Público para determinar su autenticidad. Según él, si es real, revelaría un rol más amplio de Cerimedo en el Gobierno.

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, presentó un audio donde se atribuye al presidente Rodrigo Paz y al asesor Cerimedo discutiendo estrategias
El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, presentó un audio donde se atribuye al presidente Rodrigo Paz y al asesor Cerimedo discutiendo estrategias | Vicepresidencia de Bolivia
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El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, presentó un nuevo audio que atribuyó al presidente Rodrigo Paz y al asesor argentino Fernando Cerimedo. En la supuesta grabación, ambos hablan sobre la forma de aplicar el estado de excepción decretado el 20 de junio para poner fin a los bloqueos registrados entre mayo y junio. Lara anunció que el material será remitido al Ministerio Público para una pericia que determine su autenticidad.

Según la interpretación del vicepresidente, si se corrobora que es real, quedaría demostrado que Cerimedo tuvo un rol más amplio en el Gobierno del que se reconoció públicamente. "Se confirmaría que el presidente le mintió al país, que Fernando Cerimedo no fue un simple colaborador", afirmó Lara.

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La charla menciona el Chapare y a Morales

En uno de los fragmentos difundidos aparece una frase atribuida a Paz: "Qué tal si la primera actuación es contra el Chapare". La región es señalada como bastión del expresidente Evo Morales, quien permanece refugiado allí desde hace más de un año. En otro pasaje, la voz atribuida al mandatario califica a la zona como "un cáncer que está haciendo metástasis" y se refiere a sus habitantes con expresiones despectivas vinculadas al narcotráfico.

Cerimedo, según el audio, se muestra de acuerdo con la estrategia y sugiere postergar el anuncio oficial para generar expectativa entre la población. Lara cuestionó ese enfoque y pidió no generalizar. "No podemos satanizar a toda la gente del Trópico", sostuvo, y agregó que el mandatario "debe gobernar para todos".

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Paz evita opinar y pide esperar peritaje

Consultado por la prensa sobre el contenido de los audios, el presidente Rodrigo Paz evitó pronunciarse acerca de su veracidad. "Dejemos a la Justicia que actúe, dejemos que haga su trabajo; yo no hago caso a los audios, sí hago caso a lo que la Justicia y a los que hagan el peritaje puedan determinar", declaró ante periodistas locales.

Lara, por su parte, evitó revelar el origen del material y pidió protección para la fuente, a la que considera en riesgo. Sostuvo que las conversaciones habrían sido grabadas por el propio Cerimedo desde su teléfono, tanto con Paz como con la primera dama, María Elena Urquidi.

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Cerimedo suma cinco denuncias penales en Bolivia

Con la difusión de este audio, Lara presentó una nueva denuncia penal contra Cerimedo y Urquidi por tráfico de influencias, asociación delictuosa, organización criminal y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. Se trata de la quinta acción judicial que recae en el asesor, quien permanece detenido en el penal de Palmasola por tentativa de feminicidio contra su expareja, Nadia Beller.

Beller sobrevivió a un ataque armado el 17 de agosto y denunció que el objetivo era silenciarla para evitar que se conocieran presuntos casos de corrupción vinculados al Gobierno. La oposición boliviana, liderada por Jorge Quiroga, solicitó una comisión internacional para investigar el caso. "El que nada tiene, nada teme; que se abra, que venga una comisión internacional", expresó el exmandatario.

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