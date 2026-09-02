“En ninguna de mis campañas participó”: Kast y Cerimedo niegan haber trabajado juntos, pero admiten que se conocen

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"En ninguna de mis campañas he trabajado con este señor; el Gobierno no trabaja ni tiene asesorías con este señor", afirmó el presidente de Chile, José Antonio Kast, en una entrevista con radio Cooperativa respecto al posible vínculo con el consultor argentino Fernando Cerimedo.

Sin embargo, algo que sí reconoció el mandatario es que conoce a Cerimedo. "Nos hemos cruzado", dijo, al explicar que el argentino acompañaba a otros dirigentes políticos en encuentros donde ambos coincidieron. La declaración se produce en medio del creciente escrutinio sobre el papel que el estratega habría desempeñado en círculos políticos de la región.

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Por su parte, el operador reforzó la declaración del líder chileno. Desde el penal de Palmasola, donde cumple prisión preventiva en Bolivia, difundió una declaración a través de Unitel: "Yo admiro a Kast como político, que representa los valores de Occidente, y como persona. Pero nunca trabajé con él ni con nadie de su equipo".

"Hemos coincidido en muchas actividades profesionales, pero nunca trabajé con él", agregó. Cabe recordar que uno de los encuentros que aparece registrado públicamente ocurrió el 29 de enero, durante una reunión bilateral entre Kast y el presidente boliviano Rodrigo Paz, celebrada en Panamá en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.

Las acusaciones de Nadia Beller

La controversia se intensificó después del atentado sufrido por Nadia Beller, expareja de Cerimedo. La abogada, de 34 años, fue atacada por sicarios el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra y señaló al consultor como presunto autor intelectual del ataque.

Tras este ataque, la abogada difundió fotografías y conversaciones de WhatsApp que, según su interpretación, mostrarían que el argentino tenía acceso e influencia dentro del entorno presidencial boliviano. En ese contexto surgió la referencia a Kast. Beller aseguró que el acusado se jactaba de haber participado en el círculo político del presidente chileno y que contribuyó a su llegada al poder.

"Estoy segurísima de que él trabajó con el equipo de K (Kast), porque fue otra de las cosas de las que él se llenaba la boca: de que había hecho un nuevo presidente", afirmó.

Kast rechazó esta versión y precisó que, "en el año 2020, hace seis años, él (Fernando Cerimedo) habría —porque es tema de investigación— asesorado a las personas que llevaron la campaña del Rechazo, que no fue la campaña del Partido Republicano".

El debate sobre los bots llega a Chile

La controversia también reabrió la discusión sobre el uso de redes automatizadas en las campañas electorales chilenas.

La excandidata presidencial Evelyn Matthei pidió legislar sobre las denominadas granjas de bots y calificó el uso automatizado de cuentas que simulan ser usuarios reales como "libertinaje" y una "amenaza". Además, recordó que Cerimedo estuvo vinculado a Numen, empresa de la que fue CEO, y lo relacionó con una encuesta difundida en 2020 sobre el plebiscito constitucional.

Según Matthei, aquella medición proyectó un 42,3% de apoyo a una nueva Constitución, mientras que los sondeos locales promediaban alrededor del 70%. El 25 de octubre de 2020, el Apruebo obtuvo finalmente el 78,28% de los votos.

La exalcaldesa de Providencia también acusó a grupos vinculados al Partido Republicano de impulsar una campaña de desinformación en su contra durante la carrera presidencial de 2025. Entre los ataques, mencionó publicaciones que afirmaban que padecía Alzheimer.

Cabe indicar que la política volvió a cuestionar a Kast después de la detención de Cerimedo y vinculó la desaparición de las cuentas de X Neuroc y Drestrump con los grupos que, según ella, utilizaron bots para atacarla durante su campaña. "Me lo dijo varias veces en mi cara, mirándome a los ojos, que no tenía nada que ver con esas campañas. No le creí nada y sigo no creyéndole nada", afirmó.