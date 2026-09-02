Este miércoles 2 de septiembre, las 110 candidatas a Miss Mundo 2026 participaron en el Dances of the World, destacando la representación de Perú con Josiane Sciotti y su traje inspirado en la llamerada puneña. Fotos: Instagram

Este miércoles 2 de septiembre, las 110 candidatas a Miss Mundo 2026 participaron en el Dances of the World, destacando la representación de Perú con Josiane Sciotti y su traje inspirado en la llamerada puneña. Fotos: Instagram

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¡Se acerca la gran final del Miss Mundo 2026! Este miércoles 2 de septiembre, las 110 candidatas participaron en el 'Dances of the World', tradicional desfile en el que muestran parte de la identidad y cultura de sus países a través de sus trajes típicos. Una de las más esperadas por los peruanos fue precisamente Josiane Sciotti, la representante nacional.

La modelo Josiane Sciotti representante de Perú en el Miss Mundo 2026, sorprendió al lucir en la pasarela un traje inspirado en la llamerada puneña, una danza tradicional de la parte alta de Puno. Sin embargo, la estudiante de Medicina no se imaginó todo lo que iba a generar con su participación en el 'Dances of the World', realizado en Vietnam.

Josiane Sciotti genera polémica con su traje típico

La gran final de Miss Mundo 2026 se realizará este sábado 5 de septiembre, en una edición que conmemora los 75 años del certamen. Antes de conocer a la sucesora de Suchata Chuangsri, representante de Tailandia, el certamen organizó el 'Dances of the World' para que las participantes muestren lo mejor de su cultura. Sin embargo, Josiane Sciotti de Perú fue cuestionada por bolivianos que aseguran que dicho traje les pertenece.

"Perú siendo Perú, rodando y plagiando obras. Todos sabemos que esas danzas son bolivianas", "Jajaja, abandonaron oficialmente todas sus danzas, se bolivianizaron", "A todos esos que dicen que esa danza es boliviana, ese atuendo pertenece a la multidiversidad de las danzas peruanas, recuerden que Bolivia se creó o se independiza de Perú después", "La Llamerada es una danza boliviana que se baila en el Carnaval de Oruro (Bolivia), qué pena que sus reinas estén metidas en apropiación y robo de culturas y danzas a países vecinos. Una verdadera pena. El Perú no tiene respeto hacia Bolivia" y "Cuando la ignorancia es atrevida, decir que es de Bolivia, cuando Bolivia perteneció a Perú, la diversidad folklórica de Perú es muy grande, no necesitamos robar nada a nadie"; fueron algunos comentarios que aparecieron en las redes sociales.

Josiane Sciotti llevó la llamerada puneña a Miss Mundo

En medio de la polémica, la peruana Josiane Sciotti explicó que su traje está inspirado en la llamerada puneña, danza tradicional de las tierras altas de Puno vinculada a los llameros, pastores de llamas y alpacas, cuya labor forma parte de la historia y la identidad cultural de los Andes.

"Cada paso, cada movimiento de la onda y cada detalle de este traje cuentan una historia: la de nuestros pueblos andinos, su conexión con la naturaleza y el profundo vínculo que existe con la llama, un animal que ha acompañado a nuestras comunidades durante generaciones", sostuvo.

Josiane Sciotti explicó que la llamerada puneña fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2024 por su relevancia en la identidad andina. Foto: Instagram

Asimismo, la estudiante de Medicina recordó que la llamerada puneña fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2024, en reconocimiento a su importancia histórica y cultural para la región de Puno. "Llevar esta danza a Miss Mundo fue mi manera de compartir con el mundo un pedacito de mi país, de nuestras raíces y de una tradición que merece ser conocida, respetada y celebrada", añadió.