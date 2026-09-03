El popular youtuber realizó una denuncia pública tras lo sucedido en su stand. | Composición LR

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Un nuevo robo fue denunciado dentro de las instalaciones de MegaPlaza, en Independencia. Esta vez, el afectado fue el emprendedor y creador de contenido Julio Pajuelo Jara, conocido en redes sociales como 'JulitoTV', quien reportó la sustracción de 15 celulares de alta gama y una tablet de su módulo comercial. El valor de los equipos bordearía los S/44.000, aunque el comerciante estimó que la pérdida total se acerca a los S/50.000.

Según relató Pajuelo, sus trabajadoras llegaron alrededor de las 10.00 a. m. para abrir el negocio y encontraron que los mecanismos de seguridad habían sido vulnerados. Los candados y las cerraduras presentaban daños y los equipos que permanecían dentro del módulo habían desaparecido.

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"Se han llevado 15 celulares de alta gama y una tablet con lo que ellas registraban el sistema", afirmó el emprendedor.

Delincuentes habrían utilizado herramientas para forzar el módulo

El puesto se encontraba en el pasillo Lucky de MegaPlaza, en el sector ubicado cerca del ingreso por la avenida Industrial, también conocido como Renova. De acuerdo con Pajuelo, el módulo compartía el espacio con otros cinco stands, pero únicamente su negocio fue afectado.

El comerciante sospecha que el robo habría sido planificado debido a la manera en que fueron vulnerados los mecanismos de seguridad. Al revisar el lugar, encontró daños en los candados y en la estructura del módulo.

"Todo estaba maniobrado. Habían abierto los seguritos (…) No pensé que esto pasara acá", señaló. Asimismo, indicó que los responsables habrían utilizado herramientas para ingresar al establecimiento. "Estarían abiertos con alicate, con un tipo de herramienta. Acá también han metido como que una pata de cabra", manifestó.

Pajuelo sostuvo que había confiado en las medidas de seguridad del establecimiento por tratarse de un espacio ubicado dentro de un centro comercial. Sin embargo, tras el robo, pidió acceder a las imágenes de las cámaras para intentar identificar a los responsables.

Comerciante cuestiona demora para acceder a las cámaras

El emprendedor aseguró que solicitó las grabaciones de seguridad poco después de conocer el robo. Según su versión, inicialmente le indicaron que debía esperar 24 horas para acceder al material.

Posteriormente, cuando ya habían transcurrido cerca de 48 horas desde el hecho, afirmó que todavía no había podido revisar las imágenes y que le comunicaron que estas podrían ser entregadas dentro de un plazo de hasta 72 horas.

"Me dicen que en el transcurso de las 72 horas podrían darme la cámara. Yo creo que debería ser mucho más rápido", cuestionó Pajuelo.

Ante esta situación, solicitó la intervención de la Policía para esclarecer el caso y determinar quiénes ingresaron al módulo y sustrajeron los equipos.

El robo también generó preocupación por la continuidad de su emprendimiento, que llevaba poco más de dos meses funcionando en MegaPlaza. "Ha sido un bajón total para mí. No sé si seguir en el negocio o dejarlo", expresó.

MegaPlaza entregó videos a la Policía

A través de un comunicado difundido por Latina Noticias, MegaPlaza lamentó el robo y condenó los hechos de inseguridad que afectan a los emprendedores que desarrollan sus actividades comerciales dentro del establecimiento.

El centro comercial informó que entregó a la Policía el material audiovisual relacionado con el caso, con el objetivo de que las imágenes puedan contribuir a identificar a los responsables del robo.

El caso será investigado para determinar cómo los delincuentes lograron ingresar al módulo, vulnerar los candados y retirar los equipos sin ser detectados.

Cabe recordar que no es la primera vez que se reporta un robo dentro de MegaPlaza. El año pasado también se denunció el asalto a una tienda de celulares de Entel, cuando varios delincuentes encapuchados ingresaron por la parte posterior del centro comercial y burlaron las medidas de seguridad.