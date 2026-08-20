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¿Qué significa “farmear aura”? La expresión de la Generación Z que se volvió tendencia en Perú, Argentina y otros países

En Perú, jóvenes compiten en "batallas de aura" por premios en efectivo. Las dinámicas sociales reflejan un cambio en las interacciones cotidianas y culturales.

Las redes sociales están redefiniendo el lenguaje popular con términos como "farmear aura", que se ha vuelto viral entre las generaciones Z y Alfa en 2026.
Las redes sociales están redefiniendo el lenguaje popular con términos como "farmear aura", que se ha vuelto viral entre las generaciones Z y Alfa en 2026. | Composición LR/CDN
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Las redes sociales transforman el lenguaje popular con modismos como "farmear aura", la tendencia dominante del 2026 entre las generaciones Z y Alfa. Este concepto —surgido en TikTok e Instagram para medir el nivel de estilo, presencia o magnetismo personal— escaló con rapidez desde los espacios digitales hacia interacciones físicas masivas.

Su impacto cruzó fronteras en Latinoamérica con la organización de "batallas de aura" en plazas de Perú, Argentina y México. Estos eventos reúnen a cientos de jóvenes para competir mediante poses, miradas y gestos cómicos; de hecho, en Lima ya otorgan incentivos económicos a los ganadores con mayor carisma.

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¿Qué significa “farmear aura”, la frase que usa la Generación Z?

Para comprender esta tendencia digital, es necesario dividir el concepto. Por un lado, "farmear" proviene del ámbito gamer y se refiere a repetir tareas para acumular recompensas. Por otro lado, "aura" simboliza el magnetismo, aplomo y estilo personal. Al combinar ambos términos, la frase alude a ejecutar actos destinados a proyectar carisma o reputación ante la comunidad.

El alcance de ese término llegó hasta la Oxford University Press, entidad que define el aura farming como "el cultivo de una personalidad o imagen pública impresionante, atractiva o carismática mediante comportamientos destinados a transmitir de manera sutil confianza, estilo o cierto aire de misterio". Además, la institución seleccionó dicha locución entre las candidatas a Palabra del Año 2025 tras registrar un acelerado crecimiento en internet desde 2023.

Esa dinámica social opera como un marcador simbólico donde los gestos de seguridad otorgan calificación positiva, mientras que los traspiés restan atractivo. Comentarios populares en redes como "+1000 de aura" o "perdió aura" trasladan el sistema de puntuación de los videojuegos hacia la rutina diaria mediante un código humorístico.

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¿En qué países “farmear aura” es tendencia en América Latina y el resto del mundo?

El fenómeno urbano llegó al espacio físico en Perú durante agosto de 2026. Torneos anunciados por el creador de contenido Fernando Ropa en el parque Kennedy de Miraflores ofrecieron un premio de S/100, mientras que el Alameda Fest Snoopy, en el Museo Metropolitano de Lima, entregó S/200. En esas competencias, los jóvenes emplean caminatas, miradas, poses y gestos inspirados en memes para generar reacciones del público.

La tendencia registra presencia en Argentina, México, Brasil, Bolivia, Colombia y Venezuela con variaciones según cada territorio. Mar del Plata albergó encuentros locales, mientras que en Caracas y Puerto La Cruz circularon grabaciones de actividades similares. El código digital pasó de las redes sociales a convertirse en una práctica colectiva masiva dentro de múltiples espacios públicos de la región.

El origen global del concepto incluye hitos internacionales significativos. Oxford University Press asoció su expansión en 2025 al niño indonesio Rayyan Arkan Dikha, quien bailó con gafas de sol sobre una embarcación en las carreras Pacu Jalur. "El uso del aura farming ha ido en aumento desde su primera aparición en línea en 2023", señaló la institución británica sobre la evolución de la frase desde los videojuegos hasta las actuales batallas presenciales.

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