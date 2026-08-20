Muere el jefe de inteligencia de Ecuador en accidente de helicóptero en Kenia que deja otros siete fallecidos

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó tres días de duelo nacional tras la muerte de su jefe de inteligencia, Michele Sensi-Contugi | composición LR/AFP

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó tres días de duelo nacional tras la muerte de su jefe de inteligencia, Michele Sensi-Contugi | composición LR/AFP

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Michele Sensi-Contugi, director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de Ecuador, murió este miércoles en un accidente de helicóptero ocurrido en el condado de Samburu, al centro de Kenia. Junto a él falleció su esposa, Stephany Hollihan. En total, el siniestro dejó siete víctimas fatales, entre ellas cinco ciudadanos estadounidenses y el piloto keniano.

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia informó que la aeronave, un Eurocopter EC130 B4, cubría la ruta entre Loisaba y Ewaso Nyiro cuando se precipitó a tierra a las 09.13 a. m., cerca del monte Ololokwe. El helicóptero transportaba turistas de la compañía de safaris &Beyond. Las autoridades locales abrieron una investigación para establecer las causas del hecho.

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La Presidencia de Ecuador confirmó el deceso del funcionario mediante un comunicado donde expresó su profundo pesar.

Sensi-Contugi, de 44 años, asumió el mando del CNI en enero de 2024. Antes tuvo un breve paso por el Ministerio de Gobierno, entre abril y agosto del mismo año. Su perfil profesional previo estuvo ligado al sector empresarial, con experiencia en compañías de plástico, caucho y biotecnología.

Decretan tres días de duelo nacional

El presidente Daniel Noboa ordenó tres días de duelo nacional tras confirmarse la muerte de su jefe de inteligencia. El decreto ejecutivo, firmado desde China durante una visita oficial del mandatario, dispone que la bandera permanezca a media asta en todos los edificios públicos a partir del jueves hasta el sábado.

En su cuenta de Instagram, Noboa se despidió con un mensaje personal. "El accidente me quitó a dos amigos, pero sobre todo nos quitó a dos personas que eran familia para nosotros", escribió.

El mandatario recordó la lealtad del funcionario en los momentos difíciles de su gestión. "Leal, valiente y firme, me acompañó sin titubear cuando tocó tomar decisiones que pocos estaban dispuestos a enfrentar", agregó.

Hollihan era madrina de bautizo de Furio Noboa, hijo del presidente y de la primera dama Lavinia Valbonesi. También formaba parte del comité del proyecto ANA, encabezado por Valbonesi.

El Gobierno dispuso además que la Casa Militar Presidencial otorgue medidas de seguridad a los hijos de la pareja. La Cancillería coordina la repatriación de los restos desde la Embajada en Sudáfrica, porque Ecuador no tiene misión diplomática residente en Kenia.

El jefe de Estado designó a Luis Carlos Ávila como director encargado del CNI con el fin de garantizar la continuidad de las funciones de la entidad.

Telemundo confirma muerte de directivo en el siniestro

José Alberto Suárez, presidente y gerente general de tres cadenas locales de Telemundo en Florida, también perdió la vida en el incidente. La empresa confirmó la noticia en un comunicado firmado por sus máximos directivos, César Conde, Valari Staab y José Cancela.

"Estamos desconsolados al conocer la trágica noticia de que José murió en un accidente de helicóptero en Kenia", señaló Telemundo. La empresa describió a Suárez, de 55 años, como "un colega excepcional preocupado por sus equipos y por las comunidades a las que servían sus cadenas".

Nacido en Florida, Suárez dirigía desde 2024 las estaciones de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers-Naples. Llevaba 18 años en el grupo, donde antes estuvo al frente de las sedes en Sacramento, Las Vegas, Fresno, Salt Lake City y San Antonio. Comenzó como reportero y presentador, y durante su carrera recibió varios premios Emmy regionales.

El Departamento de Estado de EE. UU. confirmó que cuatro de las víctimas eran estadounidenses. Los equipos de rescate, con apoyo de la Cruz Roja keniana, usaron drones para inspeccionar la zona remota y de difícil acceso donde cayó la aeronave.

El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Carreteras y Transporte de Kenia trabaja en el esclarecimiento del siniestro. Hasta el momento, las causas no fueron establecidas.