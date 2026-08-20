César Astudillo, ministro del Interior: "No vengo a prometerles que el crimen desaparecerá la próxima semana"

El ministro del Interior lamentó que no radique la delincuencia en poco tiempo. Foto: Mininter

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El ministro del Interior, César Astudillo, anunció que el Gobierno de Keiko Fujimori no podrá erradicar la inseguridad ciudadana del Perú en una semana. Durante su presentación en la Cámara de Diputados del Congreso para la exposición de la política general del Ejecutivo, Astudillo lamentó la situación y brindó otras medidas para combatir la criminalidad.

"No vengo a prometerles que el crimen desaparecerá la próxima semana, vengo a comprometerme al Estado hacer más fuerte y más rápido y emplear mejor la inteligencia contra quienes quieren destruir nuestra tranquilidad", expresó.

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En ese sentido, Astudillo propuso 5 ejes para combatir la inseguridad: anticiparse al crimen y fortalecimiento de la tecnología, recuperar el control del territorio, quitarle las herramientas al crimen, controlar las fronteras y que el sistema judicial funcione conjuntamente.