Nevadas golpean Bolivia y dejan más de 26.000 familias afectadas y miles de animales en riesgo por el frío

Las nevadas han causado daños significativos, como la muerte de animales y el cierre de vías en Bolivia | Xinhua

Las nevadas han causado daños significativos, como la muerte de animales y el cierre de vías en Bolivia | Xinhua

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Las intensas nevadas que azotan el occidente de Bolivia dejaron al menos 26.220 familias afectadas y 323 comunidades en situación de emergencia. La región andina de Potosí, al suroeste del país, concentra el mayor impacto.

El viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero, detalló que el municipio de Uyuni, donde se encuentra el salar homónimo y una de las principales reservas de litio del mundo, reporta 8.364 familias perjudicadas y 2.350 damnificadas. Además, hay 78.755 camélidos con afectaciones por el frío extremo y 750 animales muertos.

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La situación también obligó a la Gobernación de Potosí a declarar la emergencia regional. La medida permite activar mecanismos adicionales para atender a las comunidades aisladas por la nieve. Defensa Civil identificó como necesidades urgentes forraje, vitaminas, insumos veterinarios, alimentos, maquinaria pesada y frazadas.

Uyuni y Potosí concentran el mayor impacto

Uyuni encabeza la lista de municipios con más daños. El circuito turístico del salar y la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa, situada a más de 4.200 metros de altitud y colindante con Chile, quedaron cubiertos por un manto blanco que interrumpió visitas y puso en riesgo a los viajeros.

En Villazón, frontera con Argentina, 85.000 cabezas de ganado están en peligro y 55.000 hectáreas de pastoreo resultaron dañadas. En Atocha se contabilizan 7.433 familias perjudicadas, mientras que Llallagua registró 73 comunidades con problemas por el temporal.

La zona turística también vivió rescates recientes. La semana pasada, policías y bomberos auxiliaron a tres ciudadanos estadounidenses atrapados más de 30 horas en la Laguna Colorada. El domingo, el Ejército rescató a dos franceses en Quetena, dentro del mismo circuito.

El Gobierno nacional investiga además la muerte de una mujer a quien le cayó un árbol por causa de las nevadas en Oruro. Las autoridades pidieron a la población respetar las restricciones y reducir la velocidad en los sectores afectados.

Cierres viales y terminales suspenden salidas

Las condiciones climáticas obligaron a suspender salidas de buses desde La Paz y El Alto hacia Cochabamba y Santa Cruz. La Terminal Metropolitana de El Alto informó que la Policía Caminera detectó congelamiento de la capa asfáltica en el sector de Confital, lo que representa un riesgo para la circulación vehicular.

La Terminal de Buses de La Paz mantiene habilitadas únicamente las salidas hacia Oruro y destinos internacionales. Las autoridades recomendaron a los pasajeros mantenerse atentos a los reportes oficiales antes de acudir a las estaciones.

En Cochabamba también se suspendieron los viajes hacia Oruro y La Paz. Tránsito emitió la recomendación a las 5.30 de este jueves por la acumulación de nieve y hielo en la plataforma asfáltica. Las salidas hacia Santa Cruz y el sur del país continúan con normalidad.

La Administradora Boliviana de Carreteras confirmó la pérdida de plataforma en el camino de Unduavi a Chulumani, en Sur Yungas, por lo que se cerró la vía. La ruta hacia La Cumbre, paso montañoso a unos 4.200 metros de altitud, estuvo restringida durante la mañana, aunque por la tarde el tránsito se normalizó con precaución.

Muertes por hipotermia y rescates en rutas

Una niña de aproximadamente tres años falleció por presunta hipotermia tras permanecer varias horas atrapada en un bus varado por la nieve. El hecho ocurrió en la ruta 41-21, en el sector K’ala Cruz–K’utini, municipio de Cocapata, en Cochabamba.

El asambleísta departamental Edwin Jiménez llegó hasta el lugar con el fin de acompañar al personal del campamento de Suticollo. Los pasajeros del vehículo retenido organizaron una olla común para alimentarse mientras aguardaban el despeje de la vía. Personal de Sedcam también quedó atrapado en el sector.

Las autoridades locales esperan el informe oficial para establecer las circunstancias exactas del deceso. La zona es monitoreada por las bajas temperaturas.

En Cocapata, cinco regiones y 26 comunidades resultaron perjudicadas, con un reporte preliminar de 945 familias damnificadas, según la concejal Susy Bacilio. La provincia Ayopaya también registra daños en cultivos y en el sector ganadero.

Nevadas llenan represas y aseguran agua

Pese a las afectaciones, el temporal dejó un efecto positivo en Cochabamba. Las represas de Wara Wara y Escalerani aumentaron sus reservas y ahora acumulan más de 7 millones de metros cúbicos de agua, informó el gerente general de Semapa, Luis Prudencio.

Prudencio explicó que Wara Wara alcanzó el 74% de su capacidad, mientras que Escalerani llegó al 68%. Junto con el aporte de la represa de Misicuni, las reservas permitirían garantizar la provisión de agua potable para el municipio por al menos dos años.

"Las nevadas han favorecido nuestros embalses de Wara Wara y Escalerani. En ambos embalses tenemos más de 7 millones de metros cúbicos y esto nos garantiza que la dotación de agua en el municipio de Cochabamba será de manera continua", afirmó el funcionario.

La cordillera del Tunari amaneció cubierta de nieve, un paisaje inusual que también representa un aporte para las lagunas y fuentes de agua que alimentan los sistemas de abastecimiento.