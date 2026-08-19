Caso Jason Arday: la prensa británica en jaque ante una posible “campaña de acoso” que terminó con la muerte del exdocente de Cambridge

La muerte de Jason Arday, exprofesor de Sociología de la Educación en Cambridge, desata un intenso debate. Foto: AFP.

La muerte de Jason Arday, exprofesor de Sociología de la Educación en Cambridge, desata un intenso debate. Foto: AFP.

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La muerte de Jason Arday, exprofesor de Sociología de la Educación de la Universidad de Cambridge, abrió una controversia en Reino Unido sobre los límites de la investigación periodística, después de que una intensa cobertura sobre presuntas irregularidades académicas y afirmaciones cuestionadas sobre su trayectoria terminara convirtiéndose en el centro de un debate sobre una posible campaña de acoso contra el docente.

Arday, de 41 años, fue encontrado muerto el 14 de agosto en su domicilio del sur de Londres, nueve días después de abandonar su puesto en Cambridge. La policía informó que no había circunstancias sospechosas, mientras que ni las autoridades ni la familia confirmaron públicamente que se tratara de un suicidio. Sin embargo, la posibilidad alimentó las críticas contra los medios británicos y llevó a reclamar una investigación pública sobre la cobertura del caso.

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La polémica se intensificó tras una concentración celebrada en Londres en memoria de Arday. Entre las pancartas de los asistentes figuraba una cifra que sintetizaba uno de los principales cuestionamientos: 249 artículos publicados en 22 días sobre el exacadémico.

El profesor Steven Barnett, de la Universidad de Westminster, elevó incluso la estimación y sostuvo que la prensa tradicional produjo 289 artículos en 22 días, casi dos tercios de ellos después de la dimisión de Arday. “No creo que sea posible sobreestimar el impacto que esos periódicos, esas editorales, han tenido en este caso en particular”, afirmó.

El debate sobre cuándo termina el interés público

La cobertura comenzó después de que surgieran acusaciones de plagio en la tesis doctoral de Arday y dudas sobre algunos episodios de su biografía. Nathan Cofnas, antiguo investigador de Cambridge, aseguró haber identificado pasajes de la tesis que, según su análisis, eran idénticos o casi idénticos a trabajos anteriores.

Los señalamientos fueron recogidos por medios como The Times y The Guardian, mientras otros periódicos británicos profundizaron en afirmaciones personales realizadas por Arday, entre ellas haber tardado hasta los 11 años en hablar y haber completado 30 maratones en 35 días.

La Universidad de Cambridge anunció el 5 de agosto que abriría una investigación después de recibir nueva información sobre sus cualificaciones. Ese mismo día Arday dimitió.

Para el abogado especializado en medios Mark Stephens, investigar inicialmente las acusaciones era legítimo, pero la cobertura debió reducirse después de su salida de Cambridge. Según indicó para AFP, los medios habían recibido advertencias sobre la vulnerabilidad psicológica de Arday y, pese a ello, “no detuvieron ni redujeron la cobertura. Incluso la intensificaron”.

La periodista Sarah Ditum, de The Times, defendió una posición opuesta. "Ahora es más fácil defenderlo porque puede ser presentado como un mártir sometido a la crueldad de la prensa conservadora. Pero cuando estaba vivo, era una vergüenza", afirmó.

El periódico The Guardian, que también investigó el caso, sostuvo que sus periodistas habían intentado “establecer la verdad” y rechazó que quienes realizaron su trabajo de manera responsable debieran ser objeto de ataques.

Cambridge también queda bajo escrutinio

La controversia no se limita a los medios. La propia Universidad de Cambridge enfrenta preguntas sobre el proceso que llevó a contratar y promocionar a Arday.

En 2023, la institución lo presentó como el profesor negro más joven de su historia y destacó su trayectoria vinculada con la diversidad y la representación de minorías en la educación superior. Su nombramiento se produjo pese a que posteriormente surgieron dudas sobre algunos elementos de su historial académico y personal.

El exministro británico James Cleverly cuestionó la actuación de las universidades y afirmó que algunas instituciones “no realizaron la debida diligencia”. A su juicio, el deseo de encontrar una figura destacada para sus políticas de diversidad pudo haber influido en las decisiones académicas.

El rector ceremonial de Cambridge, Chris Smith, defendió, en cambio, la necesidad de investigar las acusaciones sin convertir el proceso en una campaña contra el académico.

“Es posible defender dos principios al mismo tiempo: creer en la importancia de la integridad académica (...) y también negarse a participar en una campaña racista de desprestigio contra un académico en particular”, declaró a la BBC.