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Geólogos investigan un río de este país de América Latina que alcanza los 99°C: el volcán más cercano está a más de 700 kilometros

Investigaciones explican que el río puede alcanzar altas temperaturas a pesar de estar distante de volcanes, gracias a un complejo proceso de calentamiento geotérmico y un efecto chimenea.

El río Shanay-Timpishka en Perú destaca por sus aguas que alcanzan casi 99 °C. Su nombre significa "hervido con el calor del sol".
El río Shanay-Timpishka en Perú destaca por sus aguas que alcanzan casi 99 °C. Su nombre significa "hervido con el calor del sol". | Foto: Shanay Timpishka Ecolodge
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América Latina alberga ecosistemas que esconden parajes de gran riqueza natural y una extraordinaria diversidad de flora y fauna. La geografía particular de cada país permite apreciar formaciones naturales que destacan por sus características únicas y, en algunos casos, extraordinarias.

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¿En qué país de América Latina se encuentra el río?

El Shanay-Timpishka se encuentra en la selva central de Perú, en la región de Huánuco, y destaca porque algunos sectores de sus aguas alcanzan temperaturas cercanas a los 99°C.

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Su nombre, procedente de la lengua asháninka, significa “hervido con el calor del sol”. El río también posee un importante valor cultural para las comunidades indígenas de la zona, que consideran este entorno amazónico un lugar sagrado y atribuyen propiedades curativas a sus aguas.

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¿Cómo el río puede alcanzar casi 100°C si el volcán más cercano está a 700 kilómetros?

Según las investigaciones del geólogo peruano Andrés Ruzo, el fenómeno estaría relacionado con agua de lluvia procedente de los Andes que se infiltra profundamente a través de fracturas y fallas de la corteza terrestre.

A varios kilómetros de profundidad, el líquido se calienta debido al gradiente geotérmico, es decir, al incremento natural de la temperatura hacia el interior de la Tierra.

Después asciende rápidamente por fallas geológicas mediante un mecanismo descrito como “efecto chimenea”, lo que permite que llegue a la superficie sin perder demasiado calor.

¿Qué organismos pueden sobrevivir en las aguas del río hirviente?

En los sectores donde el agua supera los 90 °C no sobreviven peces, anfibios ni insectos comunes. Sin embargo, estas condiciones extremas permiten la presencia de bacterias y arqueas termófilas adaptadas a temperaturas muy altas, además de cianobacterias que forman comunidades microbianas sobre las rocas calientes.

La biodiversidad aumenta considerablemente en las orillas y en los sectores donde disminuye la temperatura. De acuerdo con la información compartida, se han registrado más de 70 especies de fauna en el entorno, entre ellas nueve especies de peces, 23 tipos de anfibios, 11 especies de reptiles y diferentes animales característicos de la Amazonía.

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