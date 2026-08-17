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Daniel Noboa llega a China para reunirse con Xi Jinping en la que es su primera visita de Estado al país asiático

Ecuador también busca resolver restricciones sobre exportaciones de camarón y discutir la operación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, vital para la economía del país.

Noboa, en su primer viaje a China, se reunirá con Xi Jinping y otros líderes para fortalecer vínculos económicos. Foto: AFP.
Noboa, en su primer viaje a China, se reunirá con Xi Jinping y otros líderes para fortalecer vínculos económicos. Foto: AFP.
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, inició en Beijing una visita de Estado de ocho días con una agenda enfocada en atraer inversiones chinas, ampliar las exportaciones ecuatorianas y resolver asuntos comerciales y energéticos pendientes entre ambas naciones.

La visita, que comenzó el domingo 16 de agosto, es la primera del mandatario ecuatoriano a China y se desarrolla por invitación del mismo Xi Jinping. Noboa también tiene previsto reunirse con el primer ministro Li Qiang y con el presidente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji.

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El arribo se da con especial interés en captar capital chino para los sectores de energía y minería. El canciller Roberto Kury adelantó que estos serán algunos de los principales objetivos de la delegación ecuatoriana, en momentos en que Quito busca profundizar sus vínculos económicos con China. Cabe indicar que la relación comercial cuenta desde mayo de 2024 con un tratado de libre comercio.

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Camarón y Coca Codo Sinclair, dos asuntos pendientes

La agenda presidencial también incluye temas que generaron tensiones en la relación bilateral. Ecuador pretende abordar las restricciones que China mantiene desde octubre de 2025 sobre 14 empresas ecuatorianas exportadoras de camarón. Las medidas están vinculadas con controles relacionados con un supuesto exceso de metabisulfito de sodio y con el virus de la mancha blanca.

Otro punto relevante será Coca Codo Sinclair, la hidroeléctrica de mayor potencia de Ecuador. La central fue construida por la estatal china Sinohydro y fue recibida formalmente por el Gobierno ecuatoriano en abril de 2026. Quito busca tratar con Beijing aspectos relacionados con su operación y mantenimiento.

Por su parte, China espera que la visita contribuya a consolidar aún más la confianza política mutua y a impulsar la asociación estratégica integral entre los dos países, que este año cumple una década. El vínculo también está conectado con las Nuevas Rutas de la Seda. Ecuador se incorporó a esta iniciativa china en 2018 y, en junio de 2025, Xi y Noboa participaron en Beijing en la firma de un plan de cooperación destinado a impulsar proyectos de infraestructura.

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