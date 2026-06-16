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Casi 60 km bajo los Alpes: así es el túnel más largo del mundo que une el norte y sur de Europa en solo 20 minutos

Con 57,09 kilómetros de longitud, el túnel europeo optimiza el transporte de pasajeros y mercancías a altas velocidades.

La cordillera alpina fue un obstáculo para el comercio en Europa, pero Suiza superó esta barrera con el túnel de base de San Gotardo, inaugurado en 2016, que revolucionó la movilidad.
La cordillera alpina fue un obstáculo para el comercio en Europa, pero Suiza superó esta barrera con el túnel de base de San Gotardo, inaugurado en 2016, que revolucionó la movilidad. | Foto: Colminas
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La cordillera alpina representó históricamente el mayor obstáculo geográfico para el comercio y la movilidad en el continente europeo. Con el objetivo de superar esta barrera natural entre el norte y el sur de Europa, Suiza ejecutó un ambicioso túnel subterráneo de baja altitud en el siglo XXI. Esta megaestructura evita los ascensos pronunciados y los complejos pasos de montaña que limitaban el tránsito en el pasado.

Tras casi dos décadas de trabajos de ingeniería, la infraestructura ferroviaria transformó la conexión regional mediante una drástica reducción en los tiempos de viaje. Durante su inauguración oficial en 2016, las autoridades locales destacaron que la obra constituye 'un paso decisivo para la movilidad europea a través de los Alpes' y sería considerada la más larga y profunda del mundo.

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¿Qué secretos esconde el túnel ferroviario más largo del mundo bajo los Alpes?

El túnel de base de San Gotardo es una megaestructura ferroviaria ubicada en Suiza que conecta el norte y el sur de Europa en menos de una hora. Esta obra de doble tubo une las localidades de Erstfeld y Bodio a través del macizo alpino, entre los cantones de Uri y Tesino. El diseño facilita el tránsito mixto de pasajeros y mercancías, lo que lo consolida como un componente clave para el transporte del continente.

Con una longitud de 57,09 kilómetros, esta infraestructura ostenta el récord global en su categoría, aunque la red completa de galerías y pozos internos alcanza una extensión subterránea superior a los 150 kilómetros. Su trayectoria pasa por debajo de las formaciones montañosas del macizo de San Gotardo. El proyecto destaca porque logra el cruce de la cordillera sin necesidad de recurrir a rampas con gran inclinación.

La infraestructura integra el corredor alpino suizo, cuyo objetivo es optimizar la conectividad mediante una ruta prácticamente horizontal. De acuerdo con la documentación técnica de la obra, el conducto constituye “la primera ruta llana a través de los Alpes”. Gracias a este avance, los trenes evitan las antiguas limitaciones que imponían los antiguos pasos ferroviarios de montaña.

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¿Qué ventajas ofrece el túnel de San Gotardo en el transporte europeo?

El trayecto subterráneo figura como uno de los cruces alpinos más veloces del planeta debido a velocidades operativas de 200 km/h, con picos técnicos de 250 km/h.

El beneficio de esa infraestructura se extiende al corredor completo entre Zúrich y Milán, cuyo viaje se reduce cerca de una hora en comparación con las rutas del pasado. Informes del sistema ferroviario suizo señalan que el proyecto integra una estrategia para trasladar la carga de las carreteras hacia las vías férreas en el eje alpino.

A nivel logístico, el paso subterráneo viabiliza el tránsito diario de cientos de mercancías y usuarios, lo que consolida un eje comercial altamente eficiente. Respecto a su impacto económico, diversos especialistas en la materia destacan que este tipo de construcciones refuerza la integración entre mercados del norte y el sur de Europa al reducir barreras geográficas históricas.

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