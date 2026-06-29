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María Corina Machado en busca de regresar a Venezuela ante la crisis que supera los 1.400 muertos por terremotos

La dirigente opositora ya difundió un mensaje dirigido a los venezolanos dentro y fuera del país, en los que mostró su apoyo a sus connacionales damnificados.

Según información internacional, la opositora retrocedió en un primer intento ante la falta de seguridad. Foto: AFP.
Según información internacional, la opositora retrocedió en un primer intento ante la falta de seguridad. Foto: AFP.
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La dirigente opositora venezolana María Corina Machado confirmó que tiene previsto regresar a Venezuela tras los terremotos recientes que afectaron al país y dejaron daños al menos 800 edificios afectados en su infraestructura, 1.450 víctimas y miles de personas damnificadas en distintas regiones.

El anuncio se da en un contexto de emergencia nacional en el que continúan las tareas de rescate, evaluación de daños y distribución de ayuda humanitaria. Las autoridades y organizaciones civiles mantienen operativos activos para atender a las comunidades más afectadas por la serie de sismos.

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Un apoyo al pueblo venezolano

Machado señaló públicamente que su decisión responde a la necesidad de acompañar a los ciudadanos en medio de la crisis y participar en acciones de apoyo. La dirigente insistió en que su actividad política se mantiene activa pese a las restricciones de movilidad y su permanencia fuera del país.

En entrevista con la cadena Fox News, insistió en su decisión de regresar a Venezuela: "El tiempo ha llegado, es mi deber acompañar a mi pueblo. Necesitamos estar juntos, abrazarnos, para llorar y hacer luto".

"Rezamos para que Dios nos dé fortaleza para seguir adelante y para que podamos hacer nuestro trabajo. Estaré de regreso muy pronto en Venezuela", añadió.

Reporte de un intento de regreso

En paralelo, surgieron reportes sobre intentos previos de retorno. El investigador Geoff Ramsey indicó en redes sociales que la opositora habría considerado una ruta desde Estados Unidos hacia el Caribe con apoyo de terceros vinculados a seguridad privada, plan que finalmente no se concretó por razones de riesgo.

"Machado intentó viajar a Curazao desde Estados Unidos la semana pasada con la ayuda de contratistas de seguridad privada para llegar a Venezuela", precisó.

La dirigente reforzó en los últimos días mensajes dirigidos a la población venezolana, en los que llama a la organización de redes de ayuda para canalizar alimentos, insumos médicos y asistencia básica hacia los afectados por la emergencia. También insistió en la importancia de coordinar esfuerzos ciudadanos para atender a los sectores más vulnerables.

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