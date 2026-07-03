María Corina Machado insiste en regresar a Venezuela tras los terremotos y afirma que su presencia ayudará a estabilizar el país

María Corina Machado aseguró que la respuesta a los terremotos dejó al descubierto que Venezuela se ha convertido en un "Estado fallido" | composición LR/AFP

María Corina Machado aseguró que la respuesta a los terremotos dejó al descubierto que Venezuela se ha convertido en un "Estado fallido" | composición LR/AFP

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La líder opositora María Corina Machado aseguró que mantiene su decisión de regresar a Venezuela tras los terremotos del 24 de junio y afirmó que su presencia contribuirá a estabilizar al país en medio de la emergencia. Durante una conferencia virtual con corresponsales extranjeros, la también ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 descartó haber solicitado protección para retornar y respondió a quienes cuestionan su seguridad. "Yo no, ni nuestros equipos, requerimos ni hemos solicitado ningún tipo de protección", aseveró. Luego agregó que quienes la protegerán serán "millones de venezolanos".

La dirigente sostuvo que su regreso responde a la necesidad de acompañar a la población afectada. "Después de la tragedia del 24 de junio, mi presencia estabiliza; es parte de las fuerzas organizadoras que se necesitan", planteó. Además, reiteró que mantiene la intención de volver pese a denunciar que el Gobierno, encabezado interinamente por Delcy Rodríguez, cerró el espacio aéreo con el objetivo de impedir su ingreso.

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Machado aseguró que la magnitud de los movimientos telúricos dejó en evidencia las debilidades institucionales y la "ausencia total de capacidades estatales" para responder a un desastre de gran escala. "Venezuela se convirtió en un Estado fallido", declaró.

La opositora indicó que la población requiere recuperar la confianza en las instituciones. "El país necesita certezas", expresó. Según las cifras oficiales citadas durante la conferencia, los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron al menos 2.595 fallecidos y 12.400 heridos, con daños especialmente graves en La Guaira y Caracas, donde cerca de 200 edificios colapsaron por completo.

Estados Unidos habría desaconsejado retorno

No obstante, de acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal, la administración de Donald Trump pidió a la dirigente que postergara su regreso por considerar que la prioridad debía centrarse en las labores de rescate y asistencia humanitaria.

Un portavoz del Departamento de Estado declaró que "añadir cuestiones políticas sensibles a la situación en este momento es contraproducente para nuestros esfuerzos de respuesta tras esta tragedia". Según el Post, Machado buscó regresar primero a través de Curaçao y luego desde Panamá, pero ambos intentos fracasaron. La dirigente, sin embargo, valoró el respaldo humanitario brindado por Washington.

Familiares exigen rapidez para recuperar los cuerpos

Mientras continúa la emergencia, familiares de las víctimas reclaman una mayor rapidez en la recuperación de los cuerpos atrapados bajo los escombros. En sectores de La Guaira, muchas personas permanecen junto a edificios destruidos a la espera de noticias sobre sus seres queridos.

José Francisco Liendo, quien mantiene a su padre y a su hermana bajo las ruinas de un edificio en Caraballeda, expresó su angustia. "Hasta que yo no recupere los cuerpos, yo no voy a estar tranquilo", afirmó a la agencia AFP. Además, pidió que las labores de remoción respeten a las víctimas. "Que no vengan las máquinas y se los lleven como basura. Ese es el objetivo", dijo.

La situación también afecta a familias como la de Mirosnel Gordón, quien solicitó maquinaria que le permita recuperar el cuerpo de su madre, y a Aloa González, que espera rescatar a su hermana después de haber enterrado a sus padres. "¿Cómo me siento? Muerta en vida", manifestó.

Rodríguez defiende la gestión del desastre

Las críticas a la respuesta oficial contrastan con la postura de la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien defendió la actuación del Gobierno en la emergencia. Pese a las evidencias, la mandataria rechazó los cuestionamientos y sostuvo que cualquier persona puede verificar el trabajo realizado por las autoridades.

Rodríguez explicó que una de las primeras decisiones tras los terremotos fue militarizar el estado La Guaira con el fin de garantizar las operaciones de salvamento. "No podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate", declaró.

Asimismo, descartó que los fallecidos sean enterrados en fosas comunes y aseguró que todos los cuerpos serán identificados antes de su entrega a los familiares. Entretanto, continúan las operaciones de rescate con apoyo de brigadas internacionales, aunque las esperanzas de encontrar sobrevivientes disminuyen con el paso de las horas.