HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori salvará a militares asesinos y Roberto Sánchez es el nuevo fraudista | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Gobierno de Bolivia desbloquea las carreteras después de más de 50 días de protestas, pero el estado de excepción continúa

El presidente Rodrigo Paz mencionó que, aunque los bloqueos fueron “derrotados”, el estado de excepción permanecerá para evitar nuevas protestas que interrumpan el transporte de bienes esenciales.

La liberación de las rutas se produjo después de que la Central Obrera Boliviana alcanzara un acuerdo con el Ejecutivo. Foto: AFP.
La liberación de las rutas se produjo después de que la Central Obrera Boliviana alcanzara un acuerdo con el Ejecutivo. Foto: AFP.
Escuchar
Resumen
Compartir

Bolivia recuperó la normalidad en sus vías después de más de 50 días de bloqueos que paralizaron las principales carreteras, provocaron desabastecimiento y dejaron millonarias pérdidas económicas. La Administradora Boliviana de Carreteras informó que la red vial fundamental se encuentra nuevamente transitable en todo el país.

El presidente Rodrigo Paz aseguró que los bloqueos fueron “derrotados”, aunque confirmó que el estado de excepción continuará vigente. Según explicó, la medida permitirá reorganizar el país y evitar que se repitan protestas capaces de interrumpir el transporte de alimentos, combustibles y medicinas.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ REVELA LA PRIMERA LETRA DE TU NOMBRE? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La liberación de las rutas se produjo después de que la Central Obrera Boliviana alcanzara un acuerdo con el Ejecutivo. Posteriormente, los sectores campesinos e indígenas redujeron sus medidas de presión, mientras que los cocaleros afines al expresidente Evo Morales, último grupo que mantenía cortes en Cochabamba, declararon un cuarto intermedio.

Los operativos policiales y militares se desarrollaron mayormente sin enfrentamientos. La Defensoría del Pueblo señaló que los manifestantes se habían replegado antes de la llegada de las fuerzas de seguridad y que la mayoría de las intervenciones consistió en retirar piedras, tierra y otros materiales colocados sobre las vías.

PUEDES VER: Colombia construye el túnel más largo de América Latina: la megobra que reducirá 7 horas de viaje a solo 4 y cambiará la economía del país

lr.pe

Al menos 14 fallecidos por la crisis en Bolivia

La crisis dejó al menos 14 fallecidos, según el balance de la Defensoría, además de graves perjuicios para los sectores productivos. Las ciudades también enfrentaron escasez de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal. En La Paz, algunos productos llegaron a cuadruplicar su precio habitual y las filas en las estaciones de servicio continuaron tras la reapertura de las carreteras.

El Gobierno atribuyó la demora en la distribución de gasolina y diésel a las cisternas que permanecieron varadas durante los bloqueos. Antes de descargar el combustible, los vehículos deben pasar controles de calidad para evitar nuevos daños, como los registrados por la comercialización de gasolina defectuosa.

Como parte del acuerdo con los sindicatos, el Ejecutivo se comprometió a compensar a los propietarios de vehículos afectados, impedir la privatización de empresas estatales estratégicas, proteger los precios de la canasta familiar y consultar a las organizaciones sociales antes de impulsar reformas estructurales.

Medidas contra quienes ocasionaron daños

Paz también solicitó a la Fiscalía y al Poder Judicial actuar contra quienes ocasionaron daños durante las protestas. Aunque no identificó directamente a los responsables, integrantes de su Gobierno señalaron a Evo Morales como uno de los principales articuladores políticos de las movilizaciones.

En una entrevista reciente con la agencia de noticias AFP, el líder de izquierda advirtió que el Gobierno boliviano está “forzando una guerra civil”, además, aseguró que no se rendirá ante la amenaza de la administración de intervenir en el Chapare, su bastión político en el departamento de Cochabamba, para capturarlo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
La Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas activan plan para desbloquear Cochabamba tras liberar otras vías

La Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas activan plan para desbloquear Cochabamba tras liberar otras vías

LEER MÁS
Las 3 ciudades en América Latina elegidas entre las mejores del mundo para quienes viajan solos en 2026

Las 3 ciudades en América Latina elegidas entre las mejores del mundo para quienes viajan solos en 2026

LEER MÁS
Rodrigo Paz decreta estado de excepción en toda Bolivia tras 50 días de bloqueos y protestas que exigen su renuncia

Rodrigo Paz decreta estado de excepción en toda Bolivia tras 50 días de bloqueos y protestas que exigen su renuncia

LEER MÁS
¿Por qué estos países de América Latina no festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio? Así son sus fechas

¿Por qué estos países de América Latina no festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio? Así son sus fechas

LEER MÁS
¿Cómo nació el picarón? El dulce peruano que conquistó a soldados chilenos en la Lima de San Martín hace más de 200 años

¿Cómo nació el picarón? El dulce peruano que conquistó a soldados chilenos en la Lima de San Martín hace más de 200 años

LEER MÁS
Noruega iniciará la construcción del primer túnel del mundo para barcos y cruceros: atravesará una montaña y estaría listo en 2032

Noruega iniciará la construcción del primer túnel del mundo para barcos y cruceros: atravesará una montaña y estaría listo en 2032

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 5 curiosidades del único país de África donde el español es idioma oficial: tiene lazos con Perú y nunca jugó un Mundial

Las 5 curiosidades del único país de África donde el español es idioma oficial: tiene lazos con Perú y nunca jugó un Mundial

LEER MÁS
Colombia construye el túnel más largo de América Latina: la megobra que reducirá 7 horas de viaje a solo 4 y cambiará la economía del país

Colombia construye el túnel más largo de América Latina: la megobra que reducirá 7 horas de viaje a solo 4 y cambiará la economía del país

LEER MÁS
Kino de HOY EN VIVO, viernes 24 de junio: resultados del sorteo 2618

Kino de HOY EN VIVO, viernes 24 de junio: resultados del sorteo 2618

LEER MÁS
Cabo Verde, el país africano que hace historia en el Mundial 2026 y vive el espíritu del “No stress”: 6 curiosidades que no sabías

Cabo Verde, el país africano que hace historia en el Mundial 2026 y vive el espíritu del “No stress”: 6 curiosidades que no sabías

LEER MÁS
Este millonario país utilizó el primer estadio desmontable en la historia de los Mundiales: construido con 974 contenedores marítimos

Este millonario país utilizó el primer estadio desmontable en la historia de los Mundiales: construido con 974 contenedores marítimos

LEER MÁS
El primer tren de alta velocidad de África revoluciona el transporte al viajar a 320 km/h: costó más de 1.800 millones de dólares

El primer tren de alta velocidad de África revoluciona el transporte al viajar a 320 km/h: costó más de 1.800 millones de dólares

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025