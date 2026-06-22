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La Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas activan plan para desbloquear Cochabamba tras liberar otras vías

El operativo se ejecuta bajo estado de excepción y busca recuperar la transitabilidad en principales rutas tras más de 50 días de interrupciones en Bolivia.

Este operativo se lleva a cabo bajo el estado de excepción, con medidas que buscan respetar derechos humanos. Foto: AFP.
Este operativo se lleva a cabo bajo el estado de excepción, con medidas que buscan respetar derechos humanos. Foto: AFP.
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La Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas iniciaron un operativo conjunto para despejar los puntos de bloqueo que todavía interrumpen la carretera entre Cochabamba y Oruro. Los contingentes avanzan desde Parotani hacia Confital, donde se instalará un campamento permanente para evitar nuevos cierres.

El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, coronel Alejandro Basto, informó que equipos de avanzada y efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales ingresaron a la zona tras detectar montículos de tierra y bombas molotov colocados en la vía.

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“Estamos ingresando para consolidar y habilitar la carretera desde Parotani hasta Oruro”, declaró el jefe policial. El despliegue se coordina con efectivos procedentes de Oruro, quienes avanzarán en sentido contrario hasta encontrarse con las unidades de Cochabamba.

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Instalarán puestos de control en puntos estratégicos

La estrategia contempla establecer campamentos policiales y militares en Parotani y Confital. Desde estas posiciones, las autoridades vigilarán la carretera para impedir que grupos movilizados vuelvan a colocar piedras, explosivos u otros materiales.

La Administradora Boliviana de Carreteras participa en las labores con maquinaria pesada destinada a retirar escombros y limpiar la capa asfáltica. Durante el fin de semana, las fuerzas estatales lograron habilitar los sectores de Llavini y Sayari, aunque se registraron momentos de tensión ante intentos de reactivar los bloqueos.

Parotani, situado a 40 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, es considerado un punto estratégico debido a que conecta el departamento con La Paz y Oruro. También forma parte de una ruta esencial para el transporte de pasajeros, alimentos, carga pesada y productos destinados a los puertos de exportación.

Operativo se ejecuta bajo estado de excepción

El desbloqueo se realiza en el marco del Decreto Supremo 5636, que estableció el estado de excepción en Bolivia y fue ratificado el 21 de junio por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Basto aseguró que la intervención será progresiva para reducir el riesgo de enfrentamientos y respetar los derechos humanos. Además de la carretera hacia Oruro, las operaciones incluyen las rutas que conectan Cochabamba con Sucre y Santa Cruz.

La primera fase contempla habilitar el camino antiguo hacia Santa Cruz, mientras las autoridades evalúan la situación en el Chapare, donde organizaciones sociales anunciaron que mantendrán sus medidas de presión.

La Policía también reforzó los controles en puentes, retenes y otros sectores estratégicos para impedir el traslado de armas de fuego, dinamita y artefactos que puedan ser utilizados durante las protestas.

Las autoridades precisaron que el estado de excepción no paraliza las actividades cotidianas ni suspende de forma general los derechos constitucionales. Las restricciones se concentrarán en las zonas donde persistan bloqueos o se identifiquen amenazas contra la seguridad pública.

Los operativos continuarán por fases hasta recuperar la transitabilidad en las principales carreteras de Cochabamba, después de más de 50 días de interrupciones que afectaron el transporte y el abastecimiento en distintas regiones del país.

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