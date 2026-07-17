HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Condenan a 4 miembros de red criminal que traficaba armas del EP a Ecuador

María Ruiz, Luis Pijo, William Dioses y Wilber Cornetero integraban una banda dedicada al acopio de armamento y municiones sustraídas de instalaciones del Ejército Peruano para su comercialización hacia Ecuador y posterior abastecimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Tráfico de armas desde Perú a Ecuador.
Tráfico de armas desde Perú a Ecuador.
Escuchar
Resumen
Compartir

El Poder Judicial sentenció a prisión efectiva a cuatro integrantes de una red criminal dedicada al acopio de armamento y municiones sustraídas de instalaciones del Ejército Peruano para su comercialización hacia Ecuador y posterior abastecimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Únete a nuestro canal de política y economía

La red habría operado a través de corredores clandestinos entre Perú, Ecuador y la frontera norte con Colombia.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI CAVIAR Y LAS ÚLTIMAS DEL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El objetivo de esta banda, según las autoridades, era abastecer con armas, municiones y explosivos a estructuras criminales vinculadas a Los Lobos en Ecuador y a grupos armados irregulares en Colombia, entre ellos disidencias de las FARC.

Esta tarde, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Sexto Despacho), a cargo del fiscal provincial Pablo Espinoza Vásquez, confirmó la condena a los cuatro sujetos por el delito de lavado de activos.

PUEDES VER: Autoridades detectan red de tráfico de armas en Arequipa: usaban encomiendas para mover armamento ilegal

Todos participaron en el acopio de material bélico peruano para ser posteriormente comercializado a Ecuador.

La medida recae sobre María Ruiz, a quien se le dictó nueve años de pena privativa de libertad efectiva. Asimismo, se condenó a Luis Pijo, William Dioses y Wilber Cornetero a seis años, 10 meses y nueve días de prisión, cada uno.

La acusación fiscal sostuvo que los activos ilícitos provenían de actividades vinculadas al tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos, así como de la asociación para delinquir.

Los hoy sentenciados, asimismo, integraron una red clandestina dedicada al acopio de armamento y municiones sustraídas de instalaciones del Ejército Peruano para su comercialización hacia Ecuador y posterior abastecimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aseguraron las fuentes oficiales del Ministerio Público.

Agregaron que este resultado refleja la labor sostenida del subsistema especializado en Delitos de Lavado de Activos, cuya Coordinación Nacional viene promoviendo una política de persecución penal estratégica, orientada al esclarecimiento de operaciones de lavado, la afectación de economías ilícitas y la obtención de condenas efectivas contra quienes incorporan al sistema financiero y económico activos provenientes de actividades criminales.

 

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Autoridades detectan red de tráfico de armas en Arequipa: usaban encomiendas para mover armamento ilegal

Autoridades detectan red de tráfico de armas en Arequipa: usaban encomiendas para mover armamento ilegal

LEER MÁS
Alertan sobre tráfico de explosivos y armas en la sierra de La Libertad

Alertan sobre tráfico de explosivos y armas en la sierra de La Libertad

LEER MÁS
Florida y el tráfico ilegal de armas hacia Haití: ¿cómo operan el contrabando de las pandillas en Estados Unidos?

Florida y el tráfico ilegal de armas hacia Haití: ¿cómo operan el contrabando de las pandillas en Estados Unidos?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ahora Nación, Buen Gobierno, Juntos por el Perú y Obras a favor de derogar leyes procrimen

Ahora Nación, Buen Gobierno, Juntos por el Perú y Obras a favor de derogar leyes procrimen

LEER MÁS
Tribunal Constitucional resuelve hábeas corpus sobre prisión preventiva de Vladimir Cerrón

Tribunal Constitucional resuelve hábeas corpus sobre prisión preventiva de Vladimir Cerrón

LEER MÁS
Nieto propuso a Keiko Fujimori que oposición presida ambas cámaras: "Necesitamos fortalecer el equilibrio de poderes"

Nieto propuso a Keiko Fujimori que oposición presida ambas cámaras: "Necesitamos fortalecer el equilibrio de poderes"

LEER MÁS
Harvey Colchado a Keiko Fujimori: "El perdón comienza con justicia y deberá demostrarse con hechos"

Harvey Colchado a Keiko Fujimori: "El perdón comienza con justicia y deberá demostrarse con hechos"

LEER MÁS
Fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva contra expresidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac

Fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva contra expresidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac

LEER MÁS
José Jerí no descarta solicitar pensión vitalicia por ser expresidente: "En su momento lo meditaré"

José Jerí no descarta solicitar pensión vitalicia por ser expresidente: "En su momento lo meditaré"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025