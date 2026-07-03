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Miguel Díaz-Canel desafía a Donald Trump y asegura que Cuba no teme que Estados Unidos inicie una guerra o invasión

El líder del régimen cubano respondió a las advertencias de Trump al acusar a Washington de impulsar una campaña de presión y de utilizar amenazas militares como parte de una estrategia de intimidación.

Díaz-Canel reafirmó el compromiso de Cuba con su independencia y derechos
Díaz-Canel reafirmó el compromiso de Cuba con su independencia y derechos | AFP
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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que su país no teme una guerra ni una eventual invasión de Estados Unidos, en respuesta a las declaraciones de Donald Trump. El jefe de Estado afirmó que La Habana no busca un conflicto; no obstante, advirtió que están listos si es que se produce una agresión. "No queremos una guerra, pero tampoco le tenemos miedo. Nos estamos preparando para que no nos tome por sorpresa ni seamos derrotados", declaró en una entrevista concedida a la cadena británica Sky News.

El gobernante sostuvo que la retórica de Washington forma parte de un plan que tiene como objetivo intimidar a la isla. Según Díaz-Canel, las amenazas representan "una estrategia de intoxicación mediática y de guerra psicológica" con la meta de generar temor entre la población. "No somos una colonia y no vamos a renunciar a nuestra soberanía", expresó.

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Las afirmaciones llegaron un día después de que Trump afirmara que Cuba "se está acercando" a la órbita estadounidense, en medio de nuevas sanciones económicas contra dirigentes y empresas vinculadas con sectores estratégicos de la isla.

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Cuba reafirma que defenderá su soberanía

Díaz-Canel reiteró que están dispuestos a defender sus derechos frente a cualquier acción militar. Al ser consultado sobre si toma en serio las amenazas de Trump tras las recientes intervenciones estadounidenses en Venezuela e Irán, respondió que el pueblo luchará "hasta la última gota de sangre" con el objetivo de proteger la independencia y la soberanía nacional.

El mandatario insistió en que no representan una amenaza para ningún país y recordó que mantiene una política de cooperación mundial. A su juicio, las declaraciones procedentes de Washington buscan desestabilizar a Cuba y forman parte de una campaña de presión que intenta debilitar la posición del Gobierno ante la comunidad internacional.

Sanciones y bloqueo agravan la crisis

El Ejecutivo cubano denunció que el endurecimiento del bloqueo y las sanciones han profundizado la crisis energética que atraviesa el país desde 2024. La pérdida de proveedores de combustible, sumada a las restricciones impuestas por Estados Unidos sobre empresas extranjeras que comercian con la isla, ha complicado el abastecimiento y afecta diversos sectores de la economía.

Ante ese escenario, La Habana solicitó una sesión de la Asamblea General de la ONU a fin de abordar las consecuencias del bloqueo estadounidense. Se espera que el encuentro se concrete el 7 de julio en Nueva York. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que las restricciones afectan servicios esenciales y limitan el acceso al mercado internacional de hidrocarburos.

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Reformas buscan atraer inversión extranjera

En medio de este escenario, el vice primer ministro Óscar Pérez-Oliva defendió el paquete de reformas económicas aprobado por el Parlamento y negó que responda a presiones de Washington. En una entrevista con CNN afirmó que las medidas forman parte de una estrategia diseñada por el Gobierno con miras a impulsar la economía y mejorar las condiciones de vida de la población.

Las reformas contemplan nuevas oportunidades enfocadas a la inversión extranjera, entre ellas la posibilidad de adquirir acciones en empresas estatales, participar en proyectos inmobiliarios y desarrollar negocios en sectores como el turismo. Pérez-Oliva reconoció que existe desconfianza entre los inversionistas, aunque aseguró que las normas buscan ofrecer mayor seguridad jurídica, reglas claras y transparencia.

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