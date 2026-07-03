HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Evo Morales rechaza denuncia tras ser acusado de promover las movilizaciones que paralizaron Bolivia durante semanas

El Comité Pro Santa Cruz pidió la captura de Evo Morales y otros dos dirigentes al sostener que existen pruebas que los vinculan con las movilizaciones que paralizaron Bolivia durante más de 50 días.

El gobierno de Rodrigo Paz responsabiliza a Evo Morales por la crisis de desabastecimiento y lo acusa de financiar las protestas
El gobierno de Rodrigo Paz responsabiliza a Evo Morales por la crisis de desabastecimiento y lo acusa de financiar las protestas | AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

El expresidente Evo Morales rechazó la denuncia penal presentada por el Comité Pro Santa Cruz, que lo acusa de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos por su presunto papel en las movilizaciones y bloqueos que afectaron a Bolivia durante más de 50 días. Aunque la Fiscalía de Santa Cruz aún no confirmó oficialmente el caso, distintos medios locales señalaron que el Ministerio Público admitió la acusación e inició una investigación penal.

En una conferencia de prensa, el exmandatario minimizó la acción judicial y aseguró que ya enfrentó diligencias similares. "Procesos ha habido tantos… y les he ganado a todos", afirmó. Además, negó que hubiese ordenado el cierre de carreteras y sostuvo que la única medida aprobada por su organización fue una marcha pacífica desde Caracollo hasta La Paz.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ HAY DESPUÉS DE LA MUERTE? LO QUE DICE EL MUNDO ESPIRITUAL ✨ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Las 3 fallas geológicas y 2 placas tectónicas que explican por qué Venezuela es tan propensa a sufrir fuertes terremotos

lr.pe

Comité cruceño pide captura del expresidente

El Comité Pro Santa Cruz presentó la denuncia contra Morales, el dirigente de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, y el líder campesino Vicente Salazar. El abogado Diego Coimbra solicitó, además, que la justicia emita órdenes de aprehensión contra los tres investigados al considerar que existe riesgo de fuga y de obstaculización de las pesquisas.

El presidente del grupo cívico, Stello Cochamanidis, aseguró que la demanda está respaldada por más de un centenar de pruebas, entre ellas declaraciones públicas, registros periodísticos y otros elementos que, según dijo, vinculan a los denunciados con los bloqueos.

Cochamanidis también cuestionó que Morales negara haber promovido las protestas y rechazó su versión sobre los Ponchos Rojos, un grupo al que el exmandatario dijo no conocer pese a que aparecieron videos de personas armadas en el conflicto. "No es novedad la cobardía de Evo", declaró el dirigente cívico.

PUEDES VER: La cordillera de 53.000 km² que protege los valles de Venezuela contra el mar y posee una riqueza minera resguardada

lr.pe

Gobierno de Paz lo acusa de financiar paros

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz responsabilizó a Morales por las protestas que, entre mayo y junio, provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en varias ciudades del país. La administración también lo acusó de financiar las movilizaciones con recursos del narcotráfico, aunque no presentó pruebas públicas que respalden esa afirmación.

Durante esas siete semanas, Bolivia enfrentó una de las mayores crisis de abastecimiento de los últimos años. La Paz, El Alto y otras regiones registraron severas dificultades para acceder a productos básicos debido a los bloqueos. El problema concluyó después de que el Ejecutivo decretó el estado de excepción.

El vicepresidente cívico Agustín Zambrana indicó que esperan que la Fiscalía emita los primeros requerimientos y convoque a testigos para esclarecer lo ocurrido en los más de 50 días de conflicto.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Gloria reconoce pago de 200.000 euros a expresidente español José Luis Rodriguez Zapatero para interceder en Bolivia

Gloria reconoce pago de 200.000 euros a expresidente español José Luis Rodriguez Zapatero para interceder en Bolivia

LEER MÁS
Estrenan documental del caso de Brisa de Angulo, símbolo de la lucha contra la violencia de género

Estrenan documental del caso de Brisa de Angulo, símbolo de la lucha contra la violencia de género

LEER MÁS
Bolivia recibe el respaldo del Mercosur tras dos meses de conflicto interno y la liberación histórica del dólar fijo

Bolivia recibe el respaldo del Mercosur tras dos meses de conflicto interno y la liberación histórica del dólar fijo

LEER MÁS
Los trabajadores de estos 3 países iniciarán julio 2026 con el sueldo mínimo más alto de América Latina: uno supera los US$820

Los trabajadores de estos 3 países iniciarán julio 2026 con el sueldo mínimo más alto de América Latina: uno supera los US$820

LEER MÁS
¿Cómo nació el picarón? El dulce peruano que conquistó a soldados chilenos en la Lima de San Martín hace más de 200 años

¿Cómo nació el picarón? El dulce peruano que conquistó a soldados chilenos en la Lima de San Martín hace más de 200 años

LEER MÁS
Noruega iniciará la construcción del primer túnel del mundo para barcos y cruceros: atravesará una montaña y estaría listo en 2032

Noruega iniciará la construcción del primer túnel del mundo para barcos y cruceros: atravesará una montaña y estaría listo en 2032

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 3 fallas geológicas y 2 placas tectónicas que explican por qué Venezuela es tan propensa a sufrir fuertes terremotos

Las 3 fallas geológicas y 2 placas tectónicas que explican por qué Venezuela es tan propensa a sufrir fuertes terremotos

LEER MÁS
María Corina Machado insiste en regresar a Venezuela tras los terremotos y afirma que su presencia ayudará a estabilizar el país

María Corina Machado insiste en regresar a Venezuela tras los terremotos y afirma que su presencia ayudará a estabilizar el país

LEER MÁS
Cabo Verde más allá del Mundial 2026: un paraíso con paisajes de 'Jurassic Park' y un plato idéntico al locro para deleitar

Cabo Verde más allá del Mundial 2026: un paraíso con paisajes de 'Jurassic Park' y un plato idéntico al locro para deleitar

LEER MÁS
Esta enorme cordillera de 53.000 km² protege los valles de Venezuela contra el mar y resguarda una riqueza minera importante

Esta enorme cordillera de 53.000 km² protege los valles de Venezuela contra el mar y resguarda una riqueza minera importante

LEER MÁS
Un hombre sobrevive ocho días bajo los escombros en Venezuela y es rescatado con vida en medio de la tragedia que deja 2.300 muertos

Un hombre sobrevive ocho días bajo los escombros en Venezuela y es rescatado con vida en medio de la tragedia que deja 2.300 muertos

LEER MÁS
El estadio con mayor capacidad del mundo que costó más de US$100 millones: tiene iluminación LED y es orgullo de su país

El estadio con mayor capacidad del mundo que costó más de US$100 millones: tiene iluminación LED y es orgullo de su país

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025