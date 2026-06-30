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Bolivia recibe el respaldo del Mercosur tras dos meses de conflicto interno y la liberación histórica del dólar fijo

En medio del giro económico de Bolivia y el fin del dólar fijo tras casi 15 años, los cancilleres del Mercosur enviaron una señal de apoyo político al gobierno de Rodrigo Paz Pereira.

El respaldo del Mercosur llega en un momento clave para Bolivia. Foto: AFP.
El respaldo del Mercosur llega en un momento clave para Bolivia. Foto: AFP.
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Cancilleres del Mercosur emitieron un mensaje de respaldo al gobierno de Rodrigo Paz Pereira tras más de 50 días de protestas, que ya fueron replegadas por las fuerzas del orden, y al nuevo rumbo económico que tomó el país con la liberación del dólar fijo luego de casi 15 años. "No debemos olvidar jamás que la estabilidad democrática y el orden constitucional de cada uno de nuestros países constituye un interés común", indicó el canciller paraguayo Rubén Ramírez, que ostenta la presidencia pro tempore del grupo.

La mención se da también bajo un importante marco internacional para el grupo de naciones, el cual se reunirá para comenzar las negociaciones de un acuerdo de asociación económica con Japón. Esta negociación —acuerdo similar a un TLC— se dará luego de dos reuniones en enero y marzo del 2025 en las que hubo “intercambio de información”, según el bloque.

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Cabe indicar que la administración de Paz Pereira actualmente aguanta el embate, pero a un costo alto, sobre todo ante el deterioro económico. Según datos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, antes del inicio de las manifestaciones, se vaticinó una contracción del PIB de más del 3% para este año, el peor desempeño de la región.

Marcelo Silva, politólogo y profesor de la Universidad Mayor de San Andrés, advirtió a El País que, aunque el mandatario de derecha optó por una buena estrategia de desgaste y negociación, “la percepción ciudadanan con relación a su Giobierno no es la mejor”.

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Paz Pereira replantea el horizonte económico

Bolivia puso fin este lunes al tipo de cambio fijo vigente desde 2011 e implementó un régimen cambiario flexible, en medio de la escasez de divisas y la crisis económica que atraviesa el país.

El Banco Central fijó la primera cotización oficial en 9,73 bolivianos por dólar, frente a los 6,96 bolivianos anteriores, lo que representa una devaluación cercana al 40%. Desde ahora, el valor de la divisa se actualizará diariamente con base en el promedio de las operaciones de compra realizadas por el sistema financiero.

El Gobierno de Rodrigo Paz sostiene que la medida busca unificar el mercado cambiario, atraer dólares y reducir las distorsiones generadas por la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.

En busca de un financiamiento

La decisión coincide con las negociaciones que Bolivia mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un financiamiento de 2.500 millones de dólares. El organismo había recomendado abandonar el tipo de cambio fijo debido al deterioro de las reservas internacionales.

Especialistas advierten que la depreciación del boliviano podría elevar el costo de los bienes importados y presionar la inflación. No obstante, consideran que un tipo de cambio más cercano al mercado podría favorecer las exportaciones y mejorar la competitividad de la economía.

El cambio marca el fin de uno de los principales pilares de la política económica aplicada durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, en un contexto de caída de reservas, menor ingreso de divisas y desaceleración económica.

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