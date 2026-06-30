Uruguay y Chile lideran los sueldos mínimos en Sudamérica, superando con amplitud las realidades de Venezuela. A nivel regional, más países se suman en 2026. | Composición LR/AFP/Freepik/ChatGPT

Uruguay y Chile lideran los sueldos mínimos en Sudamérica, superando con amplitud las realidades de Venezuela. A nivel regional, más países se suman en 2026. | Composición LR/AFP/Freepik/ChatGPT

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En 2026, el mapa de sueldos en América Latina exhibió marcadas diferencias entre las naciones que restablecieron su capacidad de compra tras la reciente crisis inflacionaria y las que padecen rezagos estructurales. Bajo ese panorama, la remuneración básica hasta junio destacó como un instrumento estatal crucial para defender las percepciones reales, si bien su efectividad está ligada a la productividad laboral, el empleo informal y la cotización de las divisas.

Diversos países latinoamericanos aplicaron incrementos a sus topes salariales inferiores con el fin de conciliar el bienestar social y el equilibrio macroeconómico. No obstante, esa mejora carece de uniformidad en la región, ya que en algunos casos los incrementos apenas compensan pérdidas previas, mientras que en otros generan aumentos reales significativos, según advierte el especialista Juan Pablo Filippini, de la Universidad Austral.

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¿Qué países lideran el ranking del salario mínimo en América Latina al iniciar julio de 2026?

Costa Rica encabeza la lista regional con un ingreso mensual cercano a los US$821, según la recopilación de Bloomberg Línea basada en datos oficiales. Este nivel responde a una estructura económica orientada a servicios, turismo e inversión extranjera. Asimismo, el gobierno costarricense aplica ajustes periódicos con el firme propósito de preservar el poder de compra de los trabajadores.

Panamá ocupa el segundo lugar de la clasificación con una remuneración básica promedio que se sitúa alrededor de US$706 mensuales. Dicho monto varía de acuerdo con el sector y la ocupación debido a su distribución por actividades comerciales. Las autoridades laborales de la nación canalera establecen revisiones constantes que incorporan recomendaciones de una comisión tripartita.

Uruguay se posiciona en el tercer puesto al registrar una base salarial que ronda los US$635 al mes. Este indicador surge como resultado de negociaciones tripartitas entre el Poder Ejecutivo, los empleadores y los sindicatos. El Estado uruguayo mantiene un esquema de actualización constante que busca acompañar la inflación para evitar pérdidas reales en el bolsillo de la población.

Los países latinoamericanos con los salarios mínimos más altos de la región en 2026. Foto: Bloomberg Línea

¿Por qué el salario mínimo en Perú es uno de los más bajos de la región?

El ingreso base en el territorio nacional permanece bastante rezagado respecto a las naciones líderes de la zona. Según diversos registros globales, la remuneración mínima mensual peruana se sitúa cerca de los US$333, uno de los niveles más bajos dentro de Sudamérica en comparación regional histórica". Esta cifra evidencia una brecha considerable en el poder de compra local frente a otros mercados vecinos.

Los países latinoamericanos con los salarios mínimos más bajos de la región en 2026. Foto: Bloomberg Línea

Dicha realidad refleja un entorno laboral caracterizado por una elevada informalidad y un rendimiento productivo inferior en contraste con economías como la chilena o la uruguaya. Bajo este escenario, el sueldo básico funciona principalmente como un indicador de referencia antes que como una herramienta real de protección universal. Esto ocurre debido a que un porcentaje mayoritario de los trabajadores activos carece de puestos formales que garanticen dicho suelo legal.

En el ámbito de las decisiones gubernamentales, las modificaciones regulatorias ocurren con menor regularidad debido a exigencias de equilibrio macroeconómico y corporativo. Consecuentemente, el estipendio legal avanza de manera muy paulatina y evita incrementos bruscos. Esta lentitud restringe su efectividad para restaurar la capacidad de consumo de la población ante etapas de encarecimiento de precios o devaluación de la moneda.