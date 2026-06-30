El país más seguro del mundo fascina por sus paisajes de fuego y hielo, alta calidad de vida, cero mosquitos y su capital, Reikiavik. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

El país más seguro del mundo fascina por sus paisajes de fuego y hielo, alta calidad de vida, cero mosquitos y su capital, Reikiavik. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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Islandia consolida su liderazgo mundial al encabezar el Índice de Paz Global 2026, distinción que el Institute for Economics & Peace le otorga por decimonoveno año consecutivo. El informe oficial destaca que la nación europea retiene esta posición de privilegio gracias a la solidez de su estabilidad social, una escasa militarización y mínimos niveles de conflicto interno.

La cotidianidad en este territorio boreal fusiona una profunda tranquilidad con un entorno peculiar, caracterizado por la ausencia de un ejército permanente y jornadas veraniegas que superan las 20 horas de luz. No obstante, el elevado presupuesto mensual requerido transforma a la región en un destino sumamente atractivo, pero restrictivo económicamente, lo que demuestra que la máxima seguridad y la naturaleza extrema exigen ingresos altos.

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¿Cómo es vivir en Islandia, considerado el país más seguro del mundo?

Habitar en este territorio nórdico exige adaptarse a una comunidad donde la seguridad colectiva resulta fundamental. El Global Peace Index evalúa variables como la criminalidad percibida, homicidios y conflictos; bajo estos parámetros, la nación encabeza el listado global desde 2008 gracias a sus bajísimos índices de violencia y su sólida estabilidad social.

Una de las mayores peculiaridades de la isla radica en la ausencia de fuerzas armadas permanentes. Al respecto, el Gobierno islandés aclara que, “aunque no tiene fuerzas armadas permanentes”, colabora en misiones de la OTAN mediante recursos financieros y personal civil, respaldando su protección en pactos internacionales y la Guardia Costera.

El clima también transforma la rutina diaria de forma radical. Durante el solsticio de junio en Reikiavik, el sol emerge cerca de las 2:55 y se oculta pasada la medianoche, un fenómeno que brinda más de 21 horas de claridad continua para realizar actividades nocturnas al aire libre, un marcado contraste con los oscuros días invernales.

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¿Por qué el costo de vida en Islandia es elevado y cómo son sus salarios?

Vivir en esta nación nórdica demanda un presupuesto alto, principalmente en vivienda, alimentación y servicios básicos. En junio de 2026, la plataforma Numbeo calculó que un ciudadano soltero requiere cerca de US$1.520 mensuales para cubrir sus gastos individuales, mientras que un grupo familiar de cuatro integrantes necesita más de US$5.700, en ambos casos sin contabilizar el alquiler.

Esta presión financiera se refleja en los reportes macroeconómicos globales. La OCDE señaló en junio de 2026 que la inflación islandesa superó el 5%, un incremento impulsado por los alimentos, el petróleo, las tarifas de envío y la carga impositiva. Dicho escenario explica la necesidad de que las remuneraciones locales se mantengan competitivas para sostener el consumo diario de los habitantes.

En consecuencia, los ingresos son significativos a escala internacional. Statistics Iceland detalló que el sueldo mensual regular promedio se situó en 816.000 coronas islandesas en 2025, una cifra que ascendió a 913.000 coronas para el personal de jornada completa; no obstante, la entidad aclaró textualmente que el 64% de los trabajadores full time percibía menos que el promedio, ya que los salarios más altos se elevan la media estadística.