Presidente del Parlamento de Venezuela eleva la cifra de muertos a 1.430 en medio de reclamos por la lenta ayuda del Estado

Los damnificados expresaron su frustración por la ausencia de ayuda estatal y el colapso hospitalario. Foto: AFP.

Los damnificados expresaron su frustración por la ausencia de ayuda estatal y el colapso hospitalario. Foto: AFP.

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"Estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas fallecieron, lamentablemente perdieron la vida", informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en un nuevo balance sobre las víctimas que han dejado los dos terremotos de 7,2 y 7,5 registrados el último miércoles. A esta cifra, transmitida por el legislador a través del canal estatal, se sumó el saldo de 3.328 heridos.

Horas antes de esta actualización, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, subrayó que la prioridad absoluta de su administración y de los cuerpos de seguridad era rescatar a los sobrevivientes atrapados bajo los escombros en las ciudades afectadas por el evento geológico. Durante la transmisión por Venezolana Televisión (VTV), confirmó que La Guaira es la zona más afectada.

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Además, en lo que presentó como un avance en medio de la catástrofe, Rodríguez aseguró que la ciudad logró restaurar el 60% del suministro eléctrico, aunque advirtió que la localidad se mantendrá con acceso restringido y "militarizado". Tras ser consultada sobre las acciones del Estado ante el contexto crítico, enfatizó la presencia de un operativo que incluye patrullas permanentes.

Ineficiencia del Estado

No obstante, este panorama positivo descrito por la chavista parece ser solo una careta frente a las declaraciones de damnificados y víctimas de los movimientos sísmicos. Según citó AFP, Marlon Ochoa, sobreviviente del desplome de uno de los edificios en la mencionada ciudad, denunció que aún no veía a las autoridades "encargándose de la situación aún en esta zona".

"Me dijeron que están deliberando. ¿Deliberando qué? (...) Si hoy no llega nadie aquí vamos a hacer una revolución porque aquí necesitamos cosas: maquinaria, plantas eléctricas, taladros, de todo", cuestionó el ciudadano, quien a su vez sostuvo que "estamos enardecidos, necesitamos ayuda, hay gente viva (bajo los escombros) y no nos dan las manos ni las herramientas".

Cabe indicar que este malestar no es un hecho aislado. Solo el viernes, un grupo de residentes y familiares de personas atrapadas abucheó la llegada de Delcy Rodríguez durante su visita a una de las zonas afectadas, en un barrio de Caracas. "Ya está bueno de hacer campaña política en una tragedia como la que estamos viviendo", le gritaron decenas de asistentes.

"El Gobierno no está haciendo nada por el pueblo" fue otra de las frases de denuncia dentro de los reclamos contra la lideresa. La molestia empezó cuando vieron que soldados barrían la calle para que Rodríguez pasara.

Encargados de sus fallecidos

Otro de los hechos que evidenció la baja cobertura de la crisis por parte del actual gobierno encargado fue el colapso hospitalario, que obligó a los propios familiares a llevar los cuerpos de sus fallecidos a la morgue.

"Fuimos nosotros mismos que los sacamos, no llegó ninguna ayuda", reveló Yessica Mendoza, quien tuvo que hacerse cargo del cuerpo de su hija de 25 años y de su yerno de 26, quienes quedaron bajo los escombros cuando el edificio en el que vivían se vino abajo. Este fue uno de los casos contabilizados por AFP.

Mendoza narró que decidió llevar a su hija a la morgue "porque el seguro social está colapsado" y en el hospital de Catia la Mar, en La Guaira, "los muertos estaban tirados en el suelo".

El medio también informó sobre el traslado de los fallecidos en camionetas, cubiertos con bolsas y sábanas. Según el reporte, el paso de los vehículos despedía un olor fuerte a descomposición.