Aparte de América, los otros elegidos provienen de Asia y Europa, como Guangzhou y Frankfurt, que combinan patrimonio cultural y ecotecnologías. | Composición LR/AFP

Aparte de América, los otros elegidos provienen de Asia y Europa, como Guangzhou y Frankfurt, que combinan patrimonio cultural y ecotecnologías. | Composición LR/AFP

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El Prix Versailles presentó su selección 2026 de los aeropuertos más bellos del mundo, una lista que distingue a siete terminales por su aporte arquitectónico, innovación, sostenibilidad, identidad local y la experiencia para los pasajeros. El reconocimiento, anunciado cada año en la sede de la UNESCO desde 2015, incluyó proyectos ubicados en China, Alemania, India, Camboya y un país americano. Sin embargo, en esta edición el certamen dejó fuera a todas las instalaciones de Latinoamérica.

La organización sostiene que estas obras van más allá de ser zonas de tránsito. Jérôme Gouadain, secretario general del premio, afirmó que los aeropuertos contemporáneos “ya no pueden describirse como simples espacios de traslado”, pues se transformaron en emblemas culturales, sociales y económicos de sus regiones.

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¿Cuáles son los 2 aeropuertos de América elegidos entre los más bellos del mundo en 2026?

Estados Unidos lidera la representación del continente con dos terminales aéreas que fusionan diseño contemporáneo, eficiencia operativa y sostenibilidad. Ambas infraestructuras, galardonadas por su arquitectura vanguardista, logran una conexión profunda con el entorno urbano y natural de sus respectivas regiones.

San Diego International Airport, Terminal 1: la nueva terminal fue premiada por su excelencia arquitectónica, criterios ambientales y sentido de pertenencia regional. Según la autoridad aeroportuaria de San Diego, el proyecto diseñado por Gensler se completó en septiembre de 2025 y reemplazó a la antigua terminal de la década de 1960. Su propuesta toma elementos del paisaje local —cañones, mar y cielo— mediante arte público, terrazas exteriores, techos angulados y detalles de vidrio. Atif Saeed, presidente y CEO de la San Diego County Regional Airport Authority, señaló que “nuestro objetivo era entregar una experiencia aeroportuaria que represente auténticamente a nuestra región”.

la nueva terminal fue premiada por su excelencia arquitectónica, criterios ambientales y sentido de pertenencia regional. Según la autoridad aeroportuaria de San Diego, el proyecto diseñado por Gensler se completó en septiembre de 2025 y reemplazó a la antigua terminal de la década de 1960. Su propuesta toma elementos del paisaje local —cañones, mar y cielo— mediante arte público, terrazas exteriores, techos angulados y detalles de vidrio. Atif Saeed, presidente y CEO de la San Diego County Regional Airport Authority, señaló que “nuestro objetivo era entregar una experiencia aeroportuaria que represente auténticamente a nuestra región”. Pittsburgh International Airport: fue reconocido por una arquitectura inspirada en el paisaje de Pensilvania, con columnas de acero que evocan árboles, una cubierta ondulante asociada a las montañas cercanas y amplios muros de vidrio para incorporar luz natural. De acuerdo con Blue Sky News, medio del propio aeropuerto, el diseño fue desarrollado por Gensler y HDR, en asociación con Luis Vidal + Architects. Christina Cassotis, CEO del aeropuerto, afirmó que la distinción es “un extraordinario honor” y destacó que la terminal “fue construida por pittsburghers, para pittsburghers”.

Los 7 aeropuertos más bellos del mundo en 2026. Foto: Prix Versailles

¿Cómo son los otros 5 hermosos aeropuertos que destacaron en el ranking?

El galardón Prix Versailles distinguió a cinco terminales aéreas de Asia y Europa que sobresalen por la fusión de su patrimonio cultural, la implementación de ecotecnologías y un enfoque centrado en el bienestar del usuario. Estos complejos internacionales complementan la lista de honor junto a las dos terminales estadounidenses nominadas por su innovación estructural.