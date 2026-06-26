Los 2 aeropuertos de América elegidos entre los más bellos del mundo, según ranking 2026: premiadas por su arquitectura
El Prix Versailles reveló su lista 2026, donde destacó siete terminales por su arquitectura, innovación y sostenibilidad.
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El Prix Versailles presentó su selección 2026 de los aeropuertos más bellos del mundo, una lista que distingue a siete terminales por su aporte arquitectónico, innovación, sostenibilidad, identidad local y la experiencia para los pasajeros. El reconocimiento, anunciado cada año en la sede de la UNESCO desde 2015, incluyó proyectos ubicados en China, Alemania, India, Camboya y un país americano. Sin embargo, en esta edición el certamen dejó fuera a todas las instalaciones de Latinoamérica.
La organización sostiene que estas obras van más allá de ser zonas de tránsito. Jérôme Gouadain, secretario general del premio, afirmó que los aeropuertos contemporáneos “ya no pueden describirse como simples espacios de traslado”, pues se transformaron en emblemas culturales, sociales y económicos de sus regiones.
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¿Cuáles son los 2 aeropuertos de América elegidos entre los más bellos del mundo en 2026?
Estados Unidos lidera la representación del continente con dos terminales aéreas que fusionan diseño contemporáneo, eficiencia operativa y sostenibilidad. Ambas infraestructuras, galardonadas por su arquitectura vanguardista, logran una conexión profunda con el entorno urbano y natural de sus respectivas regiones.
- San Diego International Airport, Terminal 1: la nueva terminal fue premiada por su excelencia arquitectónica, criterios ambientales y sentido de pertenencia regional. Según la autoridad aeroportuaria de San Diego, el proyecto diseñado por Gensler se completó en septiembre de 2025 y reemplazó a la antigua terminal de la década de 1960. Su propuesta toma elementos del paisaje local —cañones, mar y cielo— mediante arte público, terrazas exteriores, techos angulados y detalles de vidrio. Atif Saeed, presidente y CEO de la San Diego County Regional Airport Authority, señaló que “nuestro objetivo era entregar una experiencia aeroportuaria que represente auténticamente a nuestra región”.
- Pittsburgh International Airport: fue reconocido por una arquitectura inspirada en el paisaje de Pensilvania, con columnas de acero que evocan árboles, una cubierta ondulante asociada a las montañas cercanas y amplios muros de vidrio para incorporar luz natural. De acuerdo con Blue Sky News, medio del propio aeropuerto, el diseño fue desarrollado por Gensler y HDR, en asociación con Luis Vidal + Architects. Christina Cassotis, CEO del aeropuerto, afirmó que la distinción es “un extraordinario honor” y destacó que la terminal “fue construida por pittsburghers, para pittsburghers”.
Los 7 aeropuertos más bellos del mundo en 2026. Foto: Prix Versailles
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¿Cómo son los otros 5 hermosos aeropuertos que destacaron en el ranking?
El galardón Prix Versailles distinguió a cinco terminales aéreas de Asia y Europa que sobresalen por la fusión de su patrimonio cultural, la implementación de ecotecnologías y un enfoque centrado en el bienestar del usuario. Estos complejos internacionales complementan la lista de honor junto a las dos terminales estadounidenses nominadas por su innovación estructural.
- Guangzhou Baiyun International Airport, Terminal 3 — China: la terminal fue reconocida por su diseño inspirado en la “Ciudad de las Flores”, con columnas tipo pétalo, jardines interiores y exteriores, y una propuesta que incorpora naturaleza dentro del recorrido aeroportuario. Según Aerospace Global News, el proyecto fue desarrollado por Artelia y Guangdong Architectural Design & Research Institute.
- Frankfurt Airport, Terminal 3 — Alemania: el complejo alemán fue destacado por su distribución con apariencia urbana, plazas, recorridos interiores, instalaciones artísticas y abundante luz natural. El Prix Versailles señaló que su arquitectura “combina sociabilidad con tecnicidad” para ofrecer una experiencia de viaje renovada.
- Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport, Terminal 2 — India: ubicado en Guwahati, fue incluido por una propuesta vinculada con la cultura del noreste indio, con inspiración en el bambú, patrones fluidos en el techo y un gran “bosque” interior. La organización afirmó que la terminal ofrece una llegada que refleja “el espíritu vivo del noreste de India”.
- Navi Mumbai International Airport, Terminal 1 — India: este aeropuerto fue elegido por su lenguaje arquitectónico inspirado en el loto, columnas escultóricas y techos con formas orgánicas. El Prix Versailles lo describió como una obra que combina arquitectura futurista con funcionalidad operativa en un terreno de alta complejidad.
- Techo International Airport — Camboya: situado cerca de Phnom Penh, fue reconocido por su diseño ambientalmente consciente, una cubierta de inspiración tejida, uso de iluminación natural y estrategias pasivas para reducir el consumo energético. Su arquitectura vincula referencias locales con soluciones modernas para una infraestructura aeroportuaria de gran escala.