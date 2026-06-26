Milei confía en la honestidad de Adorni, quien reconoce ahorros no declarados e informes rectificados en sus declaraciones juradas. Foto: AFP.

Milei confía en la honestidad de Adorni, quien reconoce ahorros no declarados e informes rectificados en sus declaraciones juradas. Foto: AFP.

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El presidente argentino Javier Milei volvió a respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, aunque advirtió que lo apartará del cargo si la Justicia determina su culpabilidad. "Si lo consideran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada", afirmó durante una entrevista concedida en Madrid, España.

El mandatario aseguró que confía en la honestidad de su funcionario y sostuvo que las explicaciones sobre el origen de su patrimonio le resultan "absolutamente plausibles". "Manuel es inocente. Soy súper optimista de que no va a tener ningún tipo de problema. A mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias", declaró.

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El caso tomó relevancia luego de que Adorni reconociera públicamente que, junto con su esposa, Bettina Angeletti, mantuvo durante años ahorros no declarados. Según explicó, comenzó a invertir en criptomonedas en 2013 y, entre 2014 y 2018, la pareja obtuvo ganancias por alrededor de US$300.000. Además, admitió que llegó a almacenar al menos US$500.000 en un dispositivo externo.

Tras esa revelación, el jefe de Gabinete rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 para incorporar activos que no habían sido consignados previamente. Adorni sostuvo que la omisión fue "un error" y afirmó que pagará los impuestos correspondientes.

Respaldo presidencial

Milei, sin embargo, cuestionó las denuncias contra su funcionario y afirmó que no se dejará llevar por lo que calificó como "denunciadores seriales". También ironizó sobre el caso al señalar que "el único problema que tiene Argentina es que Adorni no declaró su patrimonio previo a ingresar a la función pública".

Durante la entrevista, el presidente también confirmó que buscará la reelección en 2027. "¿Cómo no me voy a presentar si estamos haciendo el mejor gobierno de la historia?", sostuvo. En esa línea, defendió el ajuste fiscal aplicado por su administración, las reformas de desregulación y los resultados económicos que, según afirmó, evitaron una hiperinflación y una depresión.

Las declaraciones se dieron en el marco de una visita de Milei a España, donde recibió la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. La institución lo distinguió por su trayectoria como economista y docente, así como por su aporte al debate sobre la libertad económica y las reformas impulsadas en Argentina.

Durante su discurso en esa casa de estudios, Milei defendió nuevamente su programa económico y cuestionó los modelos intervencionistas en Europa. Según el mandatario, el exceso de regulaciones y gasto público limita el crecimiento y puede llevar a repetir experiencias como la crisis del país.