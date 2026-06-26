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Corte Suprema respalda a Trump y permite rechazar solicitudes de asilo en la frontera de EE.UU.

El máximo tribunal avaló el fin del Estatus de Protección Temporal para unos 350.000 haitianos y 6.000 sirios, una decisión que abre la puerta a futuras deportaciones en Estados Unidos.

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó que las solicitudes de asilo puedan ser rechazadas en la frontera
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó que las solicitudes de asilo puedan ser rechazadas en la frontera | AFP
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La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó dos medidas clave de la política migratoria impulsada por Donald Trump. En una decisión de seis votos contra tres, el máximo tribunal permitió que las solicitudes de asilo puedan ser rechazadas en la frontera de EE. UU. y, en un fallo separado, avaló el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350.000 haitianos y 6.000 sirios, lo que abre la puerta a su deportación.

La mayoría conservadora sostuvo que un extranjero no "llega a los Estados Unidos" únicamente por presentarse en la línea fronteriza desde México. Con ese criterio, el tribunal dio respaldo a una de las principales estrategias de la política migratoria del gobierno republicano.

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Haitianos pierden protección contra deportaciones

En otro fallo emitido también por seis votos contra tres, la Corte Suprema determinó que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de poner fin al TPS para haitianos y sirios constituye un acto político que no está sujeto a revisión judicial. La medida afecta a unas 350.000 personas originarias de Haití y a otras 6.000 procedentes de Siria.

El Estatus de Protección Temporal evita la expulsión de individuos cuyos países enfrentan guerras, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias. Durante los alegatos realizados en abril, los abogados de los beneficiarios afirmaron que las condiciones en ambos países continúan siendo inseguras y sostuvieron que la decisión del gobierno estaba motivada, al menos en parte, por hostilidad racial. Sin embargo, el magistrado Samuel Alito, autor de la opinión mayoritaria, rechazó ese argumento. "Ninguna de las declaraciones señaladas, ya sea del presidente o del secretario de Seguridad Nacional, fue abiertamente racial y, en esencia, todas expresaban posturas políticas que podían sustentarse en justificaciones neutrales en cuanto a la raza", escribió.

ONG denuncian violación del derecho internacional

La resolución sobre las solicitudes de asilo también generó rechazo entre agrupaciones de defensa de los migrantes. El litigio fue impulsado por la organización Al Otro Lado, que cuestionó la interpretación del término en inglés arrival in the United States. Según ese grupo, la expresión también comprende a quienes llegan a la frontera terrestre para solicitar protección.

La jueza Sonia Sotomayor, quien redactó la opinión de la minoría, criticó la decisión de la mayoría. "La interpretación ilógica de la Corte está impulsada casi por completo por una fijación en una sola palabra: 'in'", afirmó. Tras conocerse la resolución, Al Otro Lado aseguró que "creemos que el fallo de hoy viola el derecho internacional". Pese a esta decisión, los solicitantes de asilo aún pueden presentar sus pedidos desde sus países de origen mediante la documentación correspondiente, aunque el actual gobierno redujo de forma significativa esas admisiones.

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