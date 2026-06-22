HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

López Aliaga ataca a Bruce, Urresti reaparece y Juntos por el Perú denuncia al canciller | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Protestas y disturbios sacuden Colombia tras ajustada victoria electoral de Abelardo de la Espriella

Las manifestaciones comenzaron por la noche en Bogotá, Cali y otras ciudades, luego de conocerse el preconteo electoral que otorga una ajustada ventaja al candidato de la ultraderecha.

Las movilizaciones, impulsadas por votantes de izquierda, se tornaron violentas con el uso de gases lacrimógenos por parte de las autoridades. Foto: AFP.
Las movilizaciones, impulsadas por votantes de izquierda, se tornaron violentas con el uso de gases lacrimógenos por parte de las autoridades. Foto: AFP.
Escuchar
Resumen
Compartir

Miles de manifestantes salieron a las calles en Bogotá y Cali para rechazar la elección del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, candidato de la ultraderecha, en una jornada que derivó en enfrentamientos con la policía, uso de gases lacrimógenos y barricadas incendiadas en distintos puntos del país.

Las movilizaciones, convocadas tras un ajustado resultado en la segunda vuelta, congregaron principalmente a votantes de izquierda que respaldaban al saliente mandatario Gustavo Petro y a su candidato aliado Iván Cepeda. Lo que comenzó como una protesta pacífica terminó en choques entre encapuchados y agentes antidisturbios, según reportes de periodistas de AFP.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ REVELA LA PRIMERA LETRA DE TU NOMBRE? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

En varias zonas se reportó la quema de llantas y banderas de Estados Unidos, país señalado por manifestantes como cercano al nuevo gobierno. Las autoridades policiales respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a los grupos más radicales, mientras la movilidad en sectores clave de la capital quedó parcialmente paralizada.

PUEDES VER: Abelardo De la Espriella se convierte en el nuevo presidente de Colombia tras ganar segunda vuelta

lr.pe

Tensiones políticas tras un resultado estrecho

La victoria de De la Espriella, abogado de 47 años y figura polémica por su historial como defensor de actores vinculados al paramilitarismo y al narcotráfico, profundizó la polarización política en el país. Sus propuestas de línea dura contra el crimen, la construcción de megacárceles y la expansión del fracking han generado rechazo en sectores progresistas.

“Va en contra de los derechos básicos por los que hemos luchado”, señaló una manifestante en Bogotá, mientras otro grupo expresó temor por el posible recorte de programas sociales impulsados durante el gobierno de Petro, especialmente en comunidades vulnerables.

Llamados a la calma y advertencias de escalada

Desde la Presidencia, Petro llamó a la calma y pidió evitar la violencia tras los resultados electorales. “No caigamos en la trampa de la violencia y mantengámonos unidos para no dejar retroceder al país”, expresó el mandatario.

Sin embargo, las tensiones persisten. Sectores de la izquierda anunciaron que impugnarán los resultados en varias mesas de votación y esperarán el escrutinio final antes de reconocer la victoria.

Las escenas de este domingo evocaron el estallido social vivido entre 2019 y 2021, cuando protestas masivas contra el gobierno de Iván Duque derivaron en una fuerte represión y decenas de muertos, un antecedente que vuelve a marcar el clima político.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Resultados Elecciones en Colombia: Abelardo de la Espirella seria el nuevo presidente, según conteo preliminar

Resultados Elecciones en Colombia: Abelardo de la Espirella seria el nuevo presidente, según conteo preliminar

LEER MÁS
¿Quién es Abelardo de la Espriella, abogado de ultraderecha y virtual presidente de Colombia?

¿Quién es Abelardo de la Espriella, abogado de ultraderecha y virtual presidente de Colombia?

LEER MÁS
Abelardo De la Espriella se convierte en el nuevo presidente de Colombia tras ganar segunda vuelta

Abelardo De la Espriella se convierte en el nuevo presidente de Colombia tras ganar segunda vuelta

LEER MÁS
¿Por qué estos países de América Latina no festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio? Así son sus fechas

¿Por qué estos países de América Latina no festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio? Así son sus fechas

LEER MÁS
¿Cómo nació el picarón? El dulce peruano que conquistó a soldados chilenos en la Lima de San Martín hace más de 200 años

¿Cómo nació el picarón? El dulce peruano que conquistó a soldados chilenos en la Lima de San Martín hace más de 200 años

LEER MÁS
Noruega iniciará la construcción del primer túnel del mundo para barcos y cruceros: atravesará una montaña y estaría listo en 2032

Noruega iniciará la construcción del primer túnel del mundo para barcos y cruceros: atravesará una montaña y estaría listo en 2032

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abelardo De la Espriella se convierte en el nuevo presidente de Colombia tras ganar segunda vuelta

Abelardo De la Espriella se convierte en el nuevo presidente de Colombia tras ganar segunda vuelta

LEER MÁS
QS 2027 presenta su nuevo ranking de las mejores universidades del mundo: solo 2 peruanas destacaron en el top 1000

QS 2027 presenta su nuevo ranking de las mejores universidades del mundo: solo 2 peruanas destacaron en el top 1000

LEER MÁS
Colombia construye el túnel más largo de América Latina: la megobra que reducirá 7 horas de viaje a solo 4 y cambiará la economía del país

Colombia construye el túnel más largo de América Latina: la megobra que reducirá 7 horas de viaje a solo 4 y cambiará la economía del país

LEER MÁS
Resultados Elecciones en Colombia: Abelardo de la Espirella seria el nuevo presidente, según conteo preliminar

Resultados Elecciones en Colombia: Abelardo de la Espirella seria el nuevo presidente, según conteo preliminar

LEER MÁS
QS World University Rankings 2027: ¿cuáles son las 5 mejores universidades públicas de América Latina?

QS World University Rankings 2027: ¿cuáles son las 5 mejores universidades públicas de América Latina?

LEER MÁS
¿Quién es Abelardo de la Espriella, abogado de ultraderecha y virtual presidente de Colombia?

¿Quién es Abelardo de la Espriella, abogado de ultraderecha y virtual presidente de Colombia?

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025