Protestas y disturbios sacuden Colombia tras ajustada victoria electoral de Abelardo de la Espriella

Las movilizaciones, impulsadas por votantes de izquierda, se tornaron violentas con el uso de gases lacrimógenos por parte de las autoridades. Foto: AFP.

Las movilizaciones, impulsadas por votantes de izquierda, se tornaron violentas con el uso de gases lacrimógenos por parte de las autoridades. Foto: AFP.

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Miles de manifestantes salieron a las calles en Bogotá y Cali para rechazar la elección del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, candidato de la ultraderecha, en una jornada que derivó en enfrentamientos con la policía, uso de gases lacrimógenos y barricadas incendiadas en distintos puntos del país.

Las movilizaciones, convocadas tras un ajustado resultado en la segunda vuelta, congregaron principalmente a votantes de izquierda que respaldaban al saliente mandatario Gustavo Petro y a su candidato aliado Iván Cepeda. Lo que comenzó como una protesta pacífica terminó en choques entre encapuchados y agentes antidisturbios, según reportes de periodistas de AFP.

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En varias zonas se reportó la quema de llantas y banderas de Estados Unidos, país señalado por manifestantes como cercano al nuevo gobierno. Las autoridades policiales respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a los grupos más radicales, mientras la movilidad en sectores clave de la capital quedó parcialmente paralizada.

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Tensiones políticas tras un resultado estrecho

La victoria de De la Espriella, abogado de 47 años y figura polémica por su historial como defensor de actores vinculados al paramilitarismo y al narcotráfico, profundizó la polarización política en el país. Sus propuestas de línea dura contra el crimen, la construcción de megacárceles y la expansión del fracking han generado rechazo en sectores progresistas.

“Va en contra de los derechos básicos por los que hemos luchado”, señaló una manifestante en Bogotá, mientras otro grupo expresó temor por el posible recorte de programas sociales impulsados durante el gobierno de Petro, especialmente en comunidades vulnerables.

Llamados a la calma y advertencias de escalada

Desde la Presidencia, Petro llamó a la calma y pidió evitar la violencia tras los resultados electorales. “No caigamos en la trampa de la violencia y mantengámonos unidos para no dejar retroceder al país”, expresó el mandatario.

Sin embargo, las tensiones persisten. Sectores de la izquierda anunciaron que impugnarán los resultados en varias mesas de votación y esperarán el escrutinio final antes de reconocer la victoria.

Las escenas de este domingo evocaron el estallido social vivido entre 2019 y 2021, cuando protestas masivas contra el gobierno de Iván Duque derivaron en una fuerte represión y decenas de muertos, un antecedente que vuelve a marcar el clima político.