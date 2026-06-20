HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Rodrigo Paz decreta estado de excepción en toda Bolivia tras 50 días de bloqueos y protestas que exigen su renuncia

Paz acusó a sectores afines a Evo Morales de promover una estrategia de desestabilización y aseguró que quienes desafíen el orden constitucional enfrentarán consecuencias legales.

El Gobierno de Bolivia ordenó el despliegue de policías y militares para liberar las rutas bloqueadas
El Gobierno de Bolivia ordenó el despliegue de policías y militares para liberar las rutas bloqueadas | AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

El presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción en todo Bolivia por un periodo de 90 días tras más de siete semanas de bloqueos de carreteras y protestas impulsadas por sectores campesinos e indígenas afines al expresidente Evo Morales, quienes exigen la salida del mandatario. La medida fue anunciada durante un mensaje televisado en la madrugada del sábado, después de que el Gobierno afirmara haber agotado todas las instancias de diálogo.

Paz justificó la decisión al señalar que existe una estrategia de desestabilización contra el orden democrático. Rodeado por su gabinete, aseguró que el país enfrenta “un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo” y sostuvo que el objetivo de la medida excepcional es recuperar la libre circulación y garantizar la seguridad de la población. “El estado de excepción no se decreta para proteger al presidente ni a su gobierno; se decreta para proteger la democracia y la vida”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ REVELA LA PRIMERA LETRA DE TU NOMBRE? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Donald Trump insta a Irán a poner las "cosas en orden" tras filtración de supuesto acuerdo y asegura que este no es real

lr.pe

Militares y policías salen a liberar carreteras bloqueadas

Como parte de la disposición, Rodrigo Paz instruyó a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas a ejecutar acciones con el fin de restablecer el tránsito en las principales rutas de la nación. El decreto contempla el despliegue de efectivos orientados a tareas de control interno, seguridad pública y recuperación de las vías de tránsito ocupadas por manifestantes.

Entre las principales medidas figuran la suspensión temporal de derechos de circulación y locomoción, la prohibición de bloqueos en rutas urbanas, rurales, departamentales e internacionales, así como restricciones a reuniones masivas sin autorización gubernamental. Además, los uniformados podrán instalar puestos de control y custodiar infraestructura estratégica como aeropuertos, hospitales, plantas energéticas y sistemas de telecomunicaciones.

El mandatario también lanzó una advertencia a quienes continúan con las protestas. “Aún están a tiempo de desistir voluntariamente. Si tienen demandas legítimas, las puertas del diálogo siempre estarán abiertas”, expresó. No obstante, remarcó que quienes desafíen el orden constitucional deberán asumir las consecuencias legales correspondientes.

PUEDES VER: QS 2027 presenta su nuevo ranking de las mejores universidades del mundo: solo 2 peruanas destacaron en el top 1000

lr.pe

La COB finaliza reclamos tras acuerdo con Paz

Horas antes de la declaratoria, el Gobierno alcanzó un trato con la Central Obrera Boliviana (COB), considerada la principal organización sindical del país. El entendimiento fue firmado por Rodrigo Paz y el dirigente minero Mario Argollo después de una reunión entre representantes sindicales y ministros de Estado.

Luego de la firma, Argollo anunció el levantamiento de las medidas de presión promovidas por la COB a nivel nacional. El dirigente explicó que el pacto establece plazos de 90 días para el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo y contempla la instalación de mesas de trabajo desde la próxima semana.

Uno de los puntos centrales incluye gestiones que permitan la liberación de manifestantes detenidos durante las movilizaciones. Argollo defendió la concertación y pidió a otros sectores sumarse a una salida negociada. “Acudamos al diálogo, no permitamos que nuestro país sufra más”, manifestó.

PUEDES VER: Colombia construye el túnel más largo de América Latina: la megobra que reducirá 7 horas de viaje a solo 4 y cambiará la economía del país

lr.pe

El costo económico y humano de la crisis boliviana

A pesar del entendimiento con la COB, la Federación de Campesinos de La Paz y grupos afines a Evo Morales mantienen los bloqueos iniciados a comienzos de mayo. Estas organizaciones rechazan dialogar con el Ejecutivo y continúan exigiendo la renuncia presidencial.

La prolongada crisis provocó severas consecuencias en distintas regiones. Según los datos difundidos por las autoridades, las interrupciones en las carreteras ocasionaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades. Además, el conflicto dejó al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 perdieron la vida por falta de atención médica oportuna debido a las restricciones en el transporte.

El impacto económico también fue significativo. El Gobierno estimó pérdidas cercanas a los 3.000 millones de dólares durante las semanas de movilizaciones. Ante este escenario, Paz anunció la creación de una comisión especial para las provincias de La Paz y convocó a un acuerdo nacional con participación de autoridades, universidades, sectores productivos, trabajadores y organizaciones sociales con el objetivo de buscar soluciones de largo plazo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Es falso que video muestre a ‘Ponchos Rojos’ intentando causar desorden en Puno: imágenes y audio retratan dos hechos distintos ocurridos en Bolivia

Es falso que video muestre a ‘Ponchos Rojos’ intentando causar desorden en Puno: imágenes y audio retratan dos hechos distintos ocurridos en Bolivia

LEER MÁS
Mesa de diálogo entre el Gobierno de Rodrigo Paz y la COB se da sin mayores resultados, pero con buenas impresiones

Mesa de diálogo entre el Gobierno de Rodrigo Paz y la COB se da sin mayores resultados, pero con buenas impresiones

LEER MÁS
Rodrigo Paz recibe una agenda de ocho puntos para impulsar la paz por parte de la Central Obrera Boliviana

Rodrigo Paz recibe una agenda de ocho puntos para impulsar la paz por parte de la Central Obrera Boliviana

LEER MÁS
¿Por qué las banderas de México e Italia son tan similares? Esta es la curiosa historia

¿Por qué las banderas de México e Italia son tan similares? Esta es la curiosa historia

LEER MÁS
¿Por qué las banderas de Colombia, Ecuador y Venezuela son casi idénticas?

¿Por qué las banderas de Colombia, Ecuador y Venezuela son casi idénticas?

LEER MÁS
Cabo Verde: dónde queda, qué idioma habla y cómo clasificó por primera vez al Mundial 2026

Cabo Verde: dónde queda, qué idioma habla y cómo clasificó por primera vez al Mundial 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
QS 2027 presenta su nuevo ranking de las mejores universidades del mundo: solo 2 peruanas destacaron en el top 1000

QS 2027 presenta su nuevo ranking de las mejores universidades del mundo: solo 2 peruanas destacaron en el top 1000

LEER MÁS
QS World University Rankings 2027: ¿cuáles son las 5 mejores universidades públicas de América Latina?

QS World University Rankings 2027: ¿cuáles son las 5 mejores universidades públicas de América Latina?

LEER MÁS
Chile impulsa un corredor energético para que un país de América Latina logre exportar gas a Asia: una nueva ruta por el Pacífico

Chile impulsa un corredor energético para que un país de América Latina logre exportar gas a Asia: una nueva ruta por el Pacífico

LEER MÁS
¿Qué dijo Florencia Peña sobre el papá de Messi? Conductora argentina pide disculpas por fake news y es desvinculada de LUZU TV

¿Qué dijo Florencia Peña sobre el papá de Messi? Conductora argentina pide disculpas por fake news y es desvinculada de LUZU TV

LEER MÁS
Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025