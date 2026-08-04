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Muchas personas utilizan pastilleros para organizar sus medicamentos y facilitar el cumplimiento de sus tratamientos. Sin embargo, no todos los fármacos pueden retirarse de su envase original sin afectar sus condiciones de conservación. Un detalle tan simple como el color o el material del blíster puede indicar que el medicamento necesita una protección especial frente a la luz, la humedad o la temperatura.

Aunque el blíster suele verse como un simple empaque, en algunos casos cumple una función clave para preservar la estabilidad del medicamento hasta el momento de su consumo. Por ello, antes de colocar pastillas o cápsulas en un pastillero, conviene revisar las características de su envase.

El color del blíster puede indicar cómo debe conservarse el medicamento

De acuerdo con la explicación de un especialista de Chester Farmacias & Perfumería, el color del blíster puede ofrecer una primera pista sobre las necesidades de conservación del producto.

EsSalud recomienda guardar las pastillas en sus blísteres originales y no en pastilleros. Foto: EFE

Cuando el blíster es transparente o blanco y permite ver el comprimido o la gragea, el medicamento, en principio, puede almacenarse en un pastillero. En cambio, si el envase es de color —como amarillo u otro tono opaco—, podría tratarse de un medicamento sensible a la luz, por lo que retirarlo de su blíster podría reducir la protección que este le brinda.

Por esa razón, los especialistas recomiendan no asumir que todos los medicamentos pueden manipularse de la misma manera. Antes de retirar una pastilla de su envase, es importante verificar si el blíster cumple una función de conservación.

Los blísteres de aluminio también cumplen una función de protección

Otro tipo de presentación que requiere especial atención son los blísteres completamente sellados de aluminio. Según el especialista, este material ayuda a proteger determinados medicamentos no solo de la luz, sino también de la humedad y de los cambios de temperatura.

Retirar estos productos de su envase para guardarlos en otro recipiente puede exponerlos a condiciones para las que no fueron diseñados, lo que podría afectar su adecuada conservación.

¿Qué significan las siglas XR, LP y AP en los medicamentos?

Además del envase, también es importante revisar las siglas que aparecen en algunas cápsulas o comprimidos. Expresiones como XR, LP o AP suelen indicar que el medicamento cuenta con un sistema de liberación modificada o prolongada.

En estos casos, el especialista advierte que el medicamento no debe partirse, triturarse ni abrirse por iniciativa propia, ya que alterar su presentación puede modificar la forma en que libera el principio activo en el organismo y afectar el tratamiento.

¿Qué revisar antes de guardar un medicamento en un pastillero?

Antes de retirar un medicamento de su blíster, los especialistas recomiendan verificar los siguientes aspectos:

El color del blíster , ya que un envase opaco puede indicar protección frente a la luz.

, ya que un envase opaco puede indicar protección frente a la luz. El material del envase : los blísteres de aluminio suelen proteger contra la humedad, la temperatura y la exposición a la luz.

: los blísteres de aluminio suelen proteger contra la humedad, la temperatura y la exposición a la luz. Las siglas del medicamento , como XR, LP o AP, que pueden indicar un sistema de liberación especial.

, como XR, LP o AP, que pueden indicar un sistema de liberación especial. La presentación del producto, debido a que no todas las cápsulas y comprimidos pueden manipularse o fraccionarse de la misma manera.

La principal recomendación es evitar retirar automáticamente todos los medicamentos de sus envases originales. Revisar el tipo de blíster y las indicaciones del producto puede contribuir a conservarlos en las condiciones adecuadas y a mantener su correcto funcionamiento durante el tratamiento.