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Esposa de Pedro Sánchez irá a juicio por corrupción: la Justicia le retira el pasaporte y le prohíbe salir de España

La investigación se centra en una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que, según la resolución, Begoña Gómez habría utilizado para favorecer intereses privados mediante recursos y contactos vinculados al sector público.

La Justicia española ordenó que Begoña Gómez sea juzgada por presuntos delitos de tráfico de influencias
La Justicia española ordenó que Begoña Gómez sea juzgada por presuntos delitos de tráfico de influencias | AFP
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La Justicia española ordenó que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea juzgada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. Además, el juez Juan Carlos Peinado dispuso la retirada de su pasaporte, le prohibió abandonar España y estableció comparecencias quincenales ante el juzgado hasta que se dicte una resolución definitiva.

La medida aumenta la presión sobre el Ejecutivo socialista, que afronta varios procesos judiciales relacionados con personas del entorno político y familiar del mandatario. En el fallo difundido este sábado, se argumentó que existen "indicios racionales de criminalidad de un hecho delictivo" y se ordenó comunicar la restricción a puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares.

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Los delitos por los que será juzgada Begoña Gómez

El caso gira en torno a la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que Gómez codirigió. El juez sostiene que la esposa del presidente utilizó recursos públicos y contactos personales con el fin de promover intereses particulares. La resolución de 84 páginas señala que "la cátedra sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la persona investigada".

El magistrado también procesó a la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, por las mismas infracciones. El empresario Juan Carlos Barrabés enfrenta cargos por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La Fiscalía se opuso a las medidas cautelares. Sin embargo, el juez acogió la petición de las acusaciones populares que encabeza Hazte Oír. "A mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida", argumentó.

Denuncian una persecución política

Desde el PSOE calificaron la decisión como una campaña de la derecha con el objetivo de socavar el gobierno en minoría de Sánchez. Fuentes de Moncloa señalaron a EFE que la instrucción "carece de todo sentido jurídico" y solo atiende a "motivos políticos". Estas también criticaron las palabras sobre los agentes de seguridad que escoltan a Gómez. Peinado sugirió que los policías "pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes, colaborar en una supuesta fuga". La administración considera esa afirmación "otro ejemplo del despropósito" del magistrado.

Los partidos de la oposición han pedido la dimisión de Sánchez y la convocatoria adelantada de elecciones. El jefe del Gobierno, que tituló su biografía como 'Manual de resistencia', descarta renunciar. En este sentido, se muestra convencido de poder agotar su mandato, previsto en principio para el próximo año.

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Amenaza al entorno de Sánchez

La investigación comenzó en abril de 2024 luego de una denuncia de un grupo anticorrupción con vínculos con la extrema derecha. Tras conocerse el caso, el mandatario suspendió sus obligaciones públicas durante unos días a fin de reflexionar sobre su continuidad. La presión aumentó con el escándalo de Zapatero, investigado por tráfico de influencias relacionado con el presunto cobro de comisiones por el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021. El exdirigente también niega las acusaciones.

Además del caso de su esposa, el hermano del presidente, David Sánchez, fue juzgado en las últimas semanas por un presunto trato de favor para obtener un cargo público. En abril, quien fuera mano derecha de Sánchez y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue juzgado por presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos. El juez, en su resolución, calificó las conductas de Gómez como "propias de regímenes absolutistas" y las comparó con el "reinado de Fernando VII".

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