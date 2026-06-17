Esta acusación forma parte de un mismo proceso contra otros seis parientes cercanos de ‘Fito’. Foto: Radio Pichincha.

Esta acusación forma parte de un mismo proceso contra otros seis parientes cercanos de ‘Fito’. Foto: Radio Pichincha.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Ronald Javier Macías Villamar, hermano del narcotraficante alias 'Fito' (José Adolfo Macías Villamar), fue capturado en Colombia, según informó el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg. "El círculo se cierra", indicó la autoridad en su cuenta de X, donde publicó también una foto del implicado y el afiche en el que se ofrecía hasta US$100.000 por su paradero.

Según reveló la administración de Daniel Noboa, la detención de alias 'Javi' se dio mediante "una operación entre el Bloque de Seguridad de Ecuador y autoridades de Colombia". Además, precisó que contaba "con papeles colombianos bajo otra identidad".

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ REVELA LA PRIMERA LETRA DE TU NOMBRE? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Cabe recordar que el hermano de la principal cara de la organización criminal Los Choneros fue imputado el año pasado por presunto lavado de activos. Esta acusación forma parte de un mismo proceso contra otros seis parientes cercanos de 'Fito', quienes recibieron condenas de entre siete y 10 años de prisión a finales de mayo.

Según información de la Fiscalía de Ecuador, los implicados habrían lavado más de US$25 millones mediante actividades ilegales, así como a través de distintos métodos y empresas.

PUEDES VER: Tribunal Supremo de Brasil condena a Eduardo Bolsonaro por gestionar sanciones de Estados Unidos contra jueces

Acusaciones que parecen tomar fuerza

Esta detención recuerda lo dicho por Noboa con anterioridad, cuando señaló que la familia de alias 'Fito' habría cruzado hacia territorio colombiano. Según sus afirmaciones, este desplazamiento se habría producido mientras regían medidas excepcionales en zonas fronterizas, lo que él calificó como una "coincidencia" y una posible falla en la vigilancia fronteriza.

El mandatario ecuatoriano sostuvo que Colombia estaría dando espacio o acogida a personas vinculadas al narcotraficante, aunque estas afirmaciones fueron rechazadas o cuestionadas por autoridades colombianas en el marco del cruce de acusaciones.

Acciones de Ecuador contra la crisis de seguridad

En paralelo con el arresto, Ecuador decretó un nuevo estado de excepción en 10 provincias y tres municipios del país debido a una "grave conmoción interna", apenas 16 días después de que venciera la anterior medida.

La nueva disposición tendrá vigencia de 60 días en las provincias de Pichincha, cuya capital es Quito, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, así como en los municipios de La Maná, en Cotopaxi; Las Naves, en Bolívar; y La Troncal, en Cañar.

El anuncio se produce un mes después de que el presidente ecuatoriano anunciara desde Estados Unidos que no ampliaría el estado de excepción vigente desde abril en nueve provincias del país y que terminó el pasado 1 de junio.