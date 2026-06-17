HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Portugal vs RD Congo EN VIVO con Cristiano Ronaldo por el Mundial 2026
Portugal vs RD Congo EN VIVO con Cristiano Ronaldo por el Mundial 2026     Portugal vs RD Congo EN VIVO con Cristiano Ronaldo por el Mundial 2026     Portugal vs RD Congo EN VIVO con Cristiano Ronaldo por el Mundial 2026     
EN VIVO

JPP quiere anular votos, RLA se lanza por Lima y rechazan pedido de Fuerza Popular | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Hermano del narcotraficante alias Fito es capturado en Colombia, según confirmó el Gobierno de Ecuador

Ecuador también decretó un nuevo estado de excepción en 10 provincias y tres municipios, debido a la grave conmoción interna que afecta al país.

Esta acusación forma parte de un mismo proceso contra otros seis parientes cercanos de ‘Fito’. Foto: Radio Pichincha.
Esta acusación forma parte de un mismo proceso contra otros seis parientes cercanos de ‘Fito’. Foto: Radio Pichincha.
Escuchar
Resumen
Compartir

Ronald Javier Macías Villamar, hermano del narcotraficante alias 'Fito' (José Adolfo Macías Villamar), fue capturado en Colombia, según informó el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg. "El círculo se cierra", indicó la autoridad en su cuenta de X, donde publicó también una foto del implicado y el afiche en el que se ofrecía hasta US$100.000 por su paradero.

Según reveló la administración de Daniel Noboa, la detención de alias 'Javi' se dio mediante "una operación entre el Bloque de Seguridad de Ecuador y autoridades de Colombia". Además, precisó que contaba "con papeles colombianos bajo otra identidad".

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ REVELA LA PRIMERA LETRA DE TU NOMBRE? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Cabe recordar que el hermano de la principal cara de la organización criminal Los Choneros fue imputado el año pasado por presunto lavado de activos. Esta acusación forma parte de un mismo proceso contra otros seis parientes cercanos de 'Fito', quienes recibieron condenas de entre siete y 10 años de prisión a finales de mayo.

Según información de la Fiscalía de Ecuador, los implicados habrían lavado más de US$25 millones mediante actividades ilegales, así como a través de distintos métodos y empresas.

PUEDES VER: Tribunal Supremo de Brasil condena a Eduardo Bolsonaro por gestionar sanciones de Estados Unidos contra jueces

lr.pe

Acusaciones que parecen tomar fuerza

Esta detención recuerda lo dicho por Noboa con anterioridad, cuando señaló que la familia de alias 'Fito' habría cruzado hacia territorio colombiano. Según sus afirmaciones, este desplazamiento se habría producido mientras regían medidas excepcionales en zonas fronterizas, lo que él calificó como una "coincidencia" y una posible falla en la vigilancia fronteriza.

El mandatario ecuatoriano sostuvo que Colombia estaría dando espacio o acogida a personas vinculadas al narcotraficante, aunque estas afirmaciones fueron rechazadas o cuestionadas por autoridades colombianas en el marco del cruce de acusaciones.

Acciones de Ecuador contra la crisis de seguridad

En paralelo con el arresto, Ecuador decretó un nuevo estado de excepción en 10 provincias y tres municipios del país debido a una "grave conmoción interna", apenas 16 días después de que venciera la anterior medida.

La nueva disposición tendrá vigencia de 60 días en las provincias de Pichincha, cuya capital es Quito, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, así como en los municipios de La Maná, en Cotopaxi; Las Naves, en Bolívar; y La Troncal, en Cañar.

El anuncio se produce un mes después de que el presidente ecuatoriano anunciara desde Estados Unidos que no ampliaría el estado de excepción vigente desde abril en nueve provincias del país y que terminó el pasado 1 de junio.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Presidente de Ecuador anuncia baja del 20% en el precio de la cerveza durante el Mundial de Fútbol 2026

Presidente de Ecuador anuncia baja del 20% en el precio de la cerveza durante el Mundial de Fútbol 2026

LEER MÁS
Diversas organizaciones y voces en Ecuador instan la revocatoria de Daniel Noboa como presidente ante el CNE

Diversas organizaciones y voces en Ecuador instan la revocatoria de Daniel Noboa como presidente ante el CNE

LEER MÁS
Peruana Orietta Marengo es extraditada por caso de pruebas COVID-19 que involucra al expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram

Peruana Orietta Marengo es extraditada por caso de pruebas COVID-19 que involucra al expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram

LEER MÁS
Jóvenes suizos sorprenden al crear un ladrillo 3D que enfría el aire hasta 9º y permite construir casas en menos de 30 días

Jóvenes suizos sorprenden al crear un ladrillo 3D que enfría el aire hasta 9º y permite construir casas en menos de 30 días

LEER MÁS
Este es el único país de América Latina con uno de los hoteles más bellos del mundo, según premio Versalles

Este es el único país de América Latina con uno de los hoteles más bellos del mundo, según premio Versalles

LEER MÁS
Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

LEER MÁS
Chile impulsa un corredor energético para que un país de América Latina logre exportar gas a Asia: una nueva ruta por el Pacífico

Chile impulsa un corredor energético para que un país de América Latina logre exportar gas a Asia: una nueva ruta por el Pacífico

LEER MÁS
Colombia construye el túnel más largo de América Latina: la megobra que reducirá 7 horas de viaje a solo 4 y cambiará la economía del país

Colombia construye el túnel más largo de América Latina: la megobra que reducirá 7 horas de viaje a solo 4 y cambiará la economía del país

LEER MÁS
Gobierno de Kast ordena retirar dinero de cuentas bancarias a deudores de crédito universitario sin pasar por tribunales

Gobierno de Kast ordena retirar dinero de cuentas bancarias a deudores de crédito universitario sin pasar por tribunales

LEER MÁS
Italia presenta nuevo helicóptero de combate que compite directamente con el Apache de EE.UU.: cuenta con IA y sensores de última generación

Italia presenta nuevo helicóptero de combate que compite directamente con el Apache de EE.UU.: cuenta con IA y sensores de última generación

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025