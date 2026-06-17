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Rodrigo Paz recibe una agenda de ocho puntos para impulsar la paz por parte de la Central Obrera Boliviana

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, enfatiza la importancia del diálogo para resolver la crisis, mientras el presidente boliviano menciona que la presión disminuye y es momento de buscar soluciones pacíficas.

El documento sindical incluye pedidos vinculados a derechos humanos y otros pedidos. Foto: AFP.
El documento sindical incluye pedidos vinculados a derechos humanos y otros pedidos. Foto: AFP.
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La administración de Rodrigo Paz Pereira recibió una agenda de ocho putos por parte de la Central Obrera Boliviana (COB) la cual exige la judicialización de la protesta y busca “pacificar” el Bolivia.

“Se ha decidido, en consulta con todos los actores, enviar al Gobierno central una conminatoria y planteamiento para la pacificación y recuperación del país que tiene que ser atendida de manera inmediata”, declaró a los medios el máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, junto a otros líderes de esa entidad sindical.

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El documento sindical incluye pedidos vinculados a derechos humanos, garantías para la protesta sin sanciones, cumplimiento de compromisos electorales, defensa de empresas públicas, transparencia frente a casos de corrupción, control de precios de combustibles, consulta obligatoria de medidas macroeconómicas y protección del “bolsillo popular”.

Pese a la iniciativa conciliadora, Argollo advirtió que “si el Gobierno no atiende esta agenda, van a masificarse las protestas y bloqueos de carreteras que iniciaron en mayo junto a la Federación de Campesinos de La Paz para exigir la renuncia” del presidente.

La propuesta llega luego de más de un mes de protestas, a las que se sumaron sectores afines del expresidente Evo Morales (2006-2019). Sin embargo, el líder de la COB deslindó cualquier vínculo con el exgobernante de izquierda. Estos bloqueos causaron desabastecimiento de alimentos, combustible, oxígeno medicinal y medicamentos.

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Gobierno de Bolivia apuesta por el diálogo

El anuncio estuvo a cargo del vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien declaró ante la prensa: “Es en el diálogo, es en la mesa, donde se construyen las soluciones y es ahí donde podremos debatir y construir mutuamente las soluciones que el pueblo boliviano espera”. Según el funcionario, la invitación busca iniciar una etapa de “concertación” y “construcción de soluciones”.

Previamente, Paz Pereira aseguró que las medidas de presión disminuyeron y afirmó que el camino del diálogo se convirtió en el accionar más efectivo en la búsqueda de soluciones. “Hay un mandato constitucional y una ley que nos ampara para tomar una serie de acciones, pero en estos momentos el diálogo está desbloqueando más que la fuerza”, señaló el presidente.

Junto a su discurso conciliador, el líder de derecha reveló que “estamos identificando a aquellos grupos que no están reivindicando derechos sociales, sino que toman una actitud política. Está claro que el mandato lo reciben del Chapare (lugar donde se presume se encuentra escondido Morales)”.

“De aquí en más el bloqueo ya no va a tener un efecto para dar soluciones. Está claro que el bloqueo no está dando soluciones; es a través del diálogo, no de la violencia. El diálogo siempre, aquellos que no quieren está la constitución y ampárense ante eso, no pidan que se rompa la ley ni la constitución”, concluyó el representante del Ejecutivo.

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