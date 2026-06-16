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Bolivia deporta misión de derechos humanos mientras los bloqueos de vías se reducen y la escasez persiste

A pesar de una disminución en los bloqueos de carreteras en Bolivia, aún persiste la crisis de escasez de alimentos y medicinas.

A pesar de la reducción en los bloqueos de carreteras, las escaseces de alimentos y medicinas persisten. Foto: AFP.
A pesar de la reducción en los bloqueos de carreteras, las escaseces de alimentos y medicinas persisten. Foto: AFP.
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En medio de un panorama crítico por las manifestaciones que superan los 40 días, el Gobierno de Bolivia fue denunciado por una delegación internacional de derechos humanos que fue deportada tras ser retenida en el aeropuerto de El Alto. Juan Marino, diputado nacional de Unión por la Patria en Argentina, formaba parte de esta comitiva.

“Exigimos que la CIDH y la ONU se establezcan urgentemente en territorio boliviano. La Misión, conformada a petición de organizaciones de derechos humanos, diputados, sindicatos y organizaciones sociales, continuará recibiendo denuncias y abogando por el respeto de los derechos humanos del pueblo hermano boliviano”, indicó el político en su cuenta de X, antes Twitter.

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Por su parte, la exdiputada argentina Mercedes Trimarchi calificó la acción como una “demostración de una violación del derecho internacional, pero sobre todo de autoritarismo por parte del gobierno de Rodirgo Paz”. Además, durante el mismo comunicado responsabilizó por la “integridad física” de las personas que formaron parte de este intento de ayuda.

Según reportó TeleSur, el objetivo de esta comitiva era denunciar las graves violaciones posibles a los derechos humanos durante las acciones del Gobierno contra los protestantes.

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Manifestaciones pierden fuerza

De forma paralela a este hecho, la agencia AFP reportó que los bloqueos de carreteras se redujeron en las principales ciudades del país altiplánico, aunque esto no solucionó la escasez de alimentos, medicinas y combustibles. La estatal Administradora Boliviana de Carreteras informó que en las últimas dos semanas estos pasaron de más de 100 a unos 50.

Este contexto coincide con la flexibilización de los sectores movilizados —entre ellos la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y los cocaleros de la región del Chapare—, que pidieron al Gobierno una agenda de trabajo con la finalidad de usar este punto como base para una posible negociación.

'Las organizaciones sociales sentimos ese debilitamiento y cansancio; puede que haya un dirigente que diga: “vamos al diálogo”', afirmó el dirigente campesino David Mamani en entrevista con el medio digital Urgente.Bo.

Además, la administración anunció la llegada diaria de cargamentos de pollo por vía aérea desde Santa Cruz a La Paz, con la ayuda de Estados Unidos, Chile y Argentina, aliados de la actual gestión de Paz Pereira.

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