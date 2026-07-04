Moscú: drones como, ya saben, por Mirko Lauer

Los drones ucranianos han empezado a caer sobre Moscú, en regulares cantidades. Esto era tabú hasta hace poco, pues traía consigo la idea de un ataque europeo a Rusia, algo, a su vez, inaceptable. Pero ese momento ha pasado. Putin ha lanzado suficientes agresiones a Europa como para empezar a pensar en Moscú como ciudad abierta.

La nueva lluvia de drones tiene que ver con dos cosas. Una es que Kiev ha perfeccionado su producción de drones de bajo costo, los cuales incluso está exportando. Otra es la desidia de los EE. UU. en su ayuda a Ucrania, lo cual ha hecho que Kiev sienta la necesidad de llevar adelante una guerra mucho más agresiva.

Para Vladimir Putin, los nuevos ataques ucranianos son un descrédito dentro y fuera del país, sobre todo porque Rusia hoy carece de recursos suficientes para escalar la guerra. Una Unión Europea decidida está compensando la virtual deserción del Washington trumpista. Pero Kiev da cada vez más la impresión de defenderse solo.

Los argumentos de Putin para su invasión del 2022 fueron que Ucrania se encontraba demasiado cerca de Moscú (unos 500 kilómetros) y, a la vez, demasiado cerca de entrar a la UE y, por extensión, a la OTAN. Los drones han acortado la distancia entre Ucrania y Moscú, y el empecinamiento de Putin ha acortado las distancias entre la UE y Kiev y entre la OTAN y Kiev.

Por un tiempo se sostuvo que Ucrania le podía ganar la guerra a Rusia. En cuatro años no hemos llegado a ese punto, pero sí es cierto que Rusia no está ganando esa guerra, ni con recursos chinos ni con soldados de Corea del Norte. Pero la cosa sigue, porque para Putin el fin de la guerra sería el fin de su autoritario mandato.

Los drones de Kiev sobre Moscú nos tienen que hacer pensar en la suculenta compra de cazabombarderos yanquis concretada al filo del cambio de gobierno en el Perú, con grandes aplausos del embajador de Washington en Lima. Generales y políticos anticuados están a cargo de una modernización dudosa en varios aspectos.

Pero es cierto que la guerra de Ucrania todavía no ha terminado y la invasión rusa no ha triunfado. Al menos allí las cosas son algo más claras que en Irán, donde no se sabe si hay guerra o tregua, o quién puede haber ganado alguna de las dos.