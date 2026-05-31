Roberto Sánchez sobre su propuesta económica: "Nosotros no somos comunistas. Creemos en el trabajo"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, afirmó durante el debate presidencial que su propuesta económica no es “comunista”. El postulante sostuvo que apuesta por una economía diversificada e industrializada.

“Nosotros no somos comunistas, nosotros creemos en el trabajo. Hay que industrializar, hay que diversificar. Es la mejor forma de generar valor agregado e integrarnos a las cadenas de valor. Sabemos cómo hacerlo”, señaló.

TE RECOMENDAMOS ¡NUEVA ENCUESTA! KEIKO FUJIMORI SUPERA A SÁNCHEZ POR POCO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Además, Sánchez insistió en su propuesta de elevar el salario mínimo a S/1.500. El líder de Juntos por el Perú sostuvo que la clase media ha visto deterioradas sus condiciones económicas y que ello se refleja en el aumento de los sectores más vulnerables.

“Hemos decidido avanzar hacia una remuneración mínima de S/1.500, equivalente al costo de la canasta mínima vital. Desarrollar empleo también implica promover los negocios: formaremos un fondo de 15.000 millones de soles para otorgar crédito accesible y asesoría técnica. El trabajo de las mujeres es fundamental; ellas lideran y sacan adelante a sus familias de manera ejemplar. La pobreza ya no está solo en las zonas rurales, sino que también se ha trasladado a las ciudades. Dos millones de personas de la clase media han caído en situación de pobreza. Necesitamos invertir y priorizar el programa Juntos para atender las necesidades de las ciudades”, apuntó.