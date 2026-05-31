HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Debate entre Keiko Fujimori y Roberto: sigue minuto a minuto el enfrentamiento de los candidatos
Debate entre Keiko Fujimori y Roberto: sigue minuto a minuto el enfrentamiento de los candidatos     Debate entre Keiko Fujimori y Roberto: sigue minuto a minuto el enfrentamiento de los candidatos     Debate entre Keiko Fujimori y Roberto: sigue minuto a minuto el enfrentamiento de los candidatos     
EN VIVO

Debate presidencial 2026 en vivo: Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez | La República

Política

Roberto Sánchez sobre su propuesta económica: "Nosotros no somos comunistas. Creemos en el trabajo"

Además, el candidato de Juntos por el Perú insistió en su propuesta de subir el salario mínimo a 1.500 soles.

Sánchez aseguró que no es "comunista" | Foto: captura.
Sánchez aseguró que no es "comunista" | Foto: captura.
Escuchar
Resumen
Compartir

Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, afirmó durante el debate presidencial que su propuesta económica no es “comunista”. El postulante sostuvo que apuesta por una economía diversificada e industrializada.

Únete a nuestro canal de política y economía

“Nosotros no somos comunistas, nosotros creemos en el trabajo. Hay que industrializar, hay que diversificar. Es la mejor forma de generar valor agregado e integrarnos a las cadenas de valor. Sabemos cómo hacerlo”, señaló.

TE RECOMENDAMOS

¡NUEVA ENCUESTA! KEIKO FUJIMORI SUPERA A SÁNCHEZ POR POCO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Debate Presidencial 2026 EN VIVO: Inicia encuentro entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en Centro de Convenciones de San Borja

lr.pe

Además, Sánchez insistió en su propuesta de elevar el salario mínimo a S/1.500. El líder de Juntos por el Perú sostuvo que la clase media ha visto deterioradas sus condiciones económicas y que ello se refleja en el aumento de los sectores más vulnerables.

“Hemos decidido avanzar hacia una remuneración mínima de S/1.500, equivalente al costo de la canasta mínima vital. Desarrollar empleo también implica promover los negocios: formaremos un fondo de 15.000 millones de soles para otorgar crédito accesible y asesoría técnica. El trabajo de las mujeres es fundamental; ellas lideran y sacan adelante a sus familias de manera ejemplar. La pobreza ya no está solo en las zonas rurales, sino que también se ha trasladado a las ciudades. Dos millones de personas de la clase media han caído en situación de pobreza. Necesitamos invertir y priorizar el programa Juntos para atender las necesidades de las ciudades”, apuntó.

PUEDES VER: Debate Presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: ¿Cuáles son los temas y cuánto durará cada bloque?

lr.pe
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Debate Presidencial 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se confrontan en Centro de Convenciones de San Borja

Debate Presidencial 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se confrontan en Centro de Convenciones de San Borja

LEER MÁS
Roberto Sánchez responde a Keiko Fujimori: "Yo sí he trabajado toda mi vida"

Roberto Sánchez responde a Keiko Fujimori: "Yo sí he trabajado toda mi vida"

LEER MÁS
Sánchez le recuerda a Keiko el comentario de Miki Torres: "El pez muere por la boca y ha confesado sedición"

Sánchez le recuerda a Keiko el comentario de Miki Torres: "El pez muere por la boca y ha confesado sedición"

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Debate Presidencial 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se confrontan en Centro de Convenciones de San Borja

Debate Presidencial 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se confrontan en Centro de Convenciones de San Borja

LEER MÁS
Debate presidencial 2026: así fue el enfrentamiento entre los equipos técnicos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Debate presidencial 2026: así fue el enfrentamiento entre los equipos técnicos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

LEER MÁS
Fujimori asegura que impulsará Beca 18 y Sánchez le responde: "Todo el Perú sabe que se han burlado"

Fujimori asegura que impulsará Beca 18 y Sánchez le responde: "Todo el Perú sabe que se han burlado"

LEER MÁS
Encuesta Presidencial IPSOS: Roberto Sánchez lidera en zona rural con 53.9% y Keiko Fujimori en Lima con 52.2%

Encuesta Presidencial IPSOS: Roberto Sánchez lidera en zona rural con 53.9% y Keiko Fujimori en Lima con 52.2%

LEER MÁS
Debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se retrasó por problemas técnicos

Debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se retrasó por problemas técnicos

LEER MÁS
Sánchez le recuerda a Keiko el comentario de Miki Torres: "El pez muere por la boca y ha confesado sedición"

Sánchez le recuerda a Keiko el comentario de Miki Torres: "El pez muere por la boca y ha confesado sedición"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025