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Lo que casi nadie sabe: por qué el papel de aluminio brilla de un lado y cómo usar correctamente cada cara

El papel de aluminio, esencial en la cocina, presenta una cara brillante y otra opaca debido a su proceso de fabricación. Esta diferencia no impacta en la cocción ni conservación de los alimentos.

El papel de aluminio, esencial en la cocina, tiene una cara brillante y otra opaca, resultado de su proceso de fabricación más que de propiedades funcionales.
El papel de aluminio, esencial en la cocina, tiene una cara brillante y otra opaca, resultado de su proceso de fabricación más que de propiedades funcionales. | Foto: Magnific
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El papel de aluminio está presente en casi todas las cocinas, pero pocas personas se detienen a pensar por qué tiene una cara brillante y otra opaca. Aunque durante años han circulado teorías sobre qué lado debe tocar los alimentos, la explicación real tiene más que ver con su fabricación que con una función específica al cocinar.

Expertos en producción metálica y seguridad alimentaria coinciden en que la diferencia visual entre ambas caras no suele afectar la cocción ni la conservación. Sin embargo, conocer el origen de este detalle y saber cuándo puede influir en su uso ayuda a aprovecharlo mejor en casa.

La diferencia visual entre los lados del papel de aluminio no afecta la cocción ni la conservación.

La diferencia visual entre los lados del papel de aluminio no afecta la cocción ni la conservación.

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¿Por qué el papel de aluminio tiene una cara brillante y otra mate?

La diferencia entre ambos lados aparece durante el proceso industrial con el que se fabrica el papel de aluminio. Todo comienza con grandes bloques de aluminio que se van afinando progresivamente mediante rodillos industriales hasta convertirse en láminas extremadamente delgadas.

En la etapa final, se utiliza una técnica conocida como laminado doble o pack rolling, en la que dos hojas se comprimen al mismo tiempo para evitar que el material se rompa. La cara que queda en contacto con los rodillos pulidos adquiere el acabado brillante, mientras que la otra, al tocar la segunda lámina, conserva un aspecto opaco o mate. Por eso, la diferencia es resultado del proceso de fabricación y no porque cada lado haya sido diseñado con una función distinta.

Para un uso seguro del papel de aluminio, se recomienda evitar su contacto con alimentos muy ácidos y no introducirlo en el microondas.

Para un uso seguro del papel de aluminio, se recomienda evitar su contacto con alimentos muy ácidos y no introducirlo en el microondas.

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¿Cómo usar correctamente cada cara del papel de aluminio en la cocina?

En la mayoría de los casos, no importa demasiado si el lado brillante o el mate queda hacia adentro o hacia afuera. Para cocinar, envolver alimentos o conservar preparaciones en el refrigerador, ambos cumplen prácticamente la misma función y la diferencia térmica entre uno y otro es mínima.

Lo más importante está en el uso seguro del papel de aluminio. Los especialistas recomiendan evitar el contacto prolongado con alimentos muy ácidos, como tomate, limón o vinagre, porque pueden reaccionar con el metal. También aconsejan no colocarlo dentro del microondas y procurar que el alimento quede bien envuelto para conservar mejor su temperatura y evitar derrames. Solo en algunos productos específicos, como el papel de aluminio antiadherente, el fabricante suele indicar qué cara debe ir en contacto directo con la comida.

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