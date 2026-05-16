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Con solo 50 habitantes, la isla más pequeña habitada de España inicia trámites para su independencia

Frente a la costa de Alicante, este pequeño pueblo quiere cambiar su modelo administrativo para reducir la burocracia y acceder a subvenciones propias.

La isla de Tabarca en Alicante inicia un proceso administrativo para conseguir mayor autonomía tras años de demandas por falta de servicios básicos y abandono institucional.
La isla de Tabarca en Alicante inicia un proceso administrativo para conseguir mayor autonomía tras años de demandas por falta de servicios básicos y abandono institucional. | Foto: La Sexta
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La isla de Tabarca, ubicada frente a la costa de Alicante en el mar Mediterráneo, ha comenzado un proceso administrativo para obtener mayor autonomía tras años de reclamos por falta de servicios básicos y abandono institucional. Este pequeño enclave, considerado la isla habitada más pequeña de España, apenas cuenta con unos 50 residentes permanentes que buscan cambiar su modelo de gestión local.

Aunque muchos han interpretado la iniciativa como un intento de independencia, el verdadero objetivo es que Tabarca se convierta en una Entidad Local Menor. Esta figura permitiría a los vecinos administrar directamente cuestiones esenciales como limpieza, mantenimiento urbano y conservación del patrimonio histórico, reduciendo así la dependencia burocrática del Ayuntamiento de Alicante y otras administraciones públicas.

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¿Por qué los habitantes de Tabarca quieren mayor autonomía administrativa?

Entre las principales quejas aparecen las deficiencias en el transporte marítimo, la escasa atención sanitaria, el deterioro del patrimonio histórico y la falta de mantenimiento de infraestructuras básicas. Según la asociación vecinal Tabarca Isla Plana, la sensación de abandono se ha incrementado con el paso de los años.

El aislamiento también representa una dificultad constante. Al depender exclusivamente de embarcaciones para entrar o salir de la isla, las condiciones climáticas pueden dejar incomunicados a sus habitantes durante horas o incluso días. A esto se suma la presión turística del verano, cuando miles de visitantes saturan los servicios disponibles y agravan problemas relacionados con residuos, abastecimiento y conservación del entorno.

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¿Qué cambiaría si Tabarca se convierte en Entidad Local Menor?

Actualmente, la isla depende administrativamente del Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat Valenciana y el Estado español, lo que complica cualquier intervención debido a la necesidad de autorizaciones múltiples. Con el nuevo estatus, Tabarca podría contar con una junta vecinal propia y un alcalde pedáneo encargado de la gestión de asuntos locales con mayor rapidez.

La medida también abriría la puerta a subvenciones directas procedentes de la Diputación y fondos europeos destinados a pequeñas comunidades. Para los vecinos, esta transformación no solo busca mejorar los servicios, sino garantizar la habitabilidad permanente de uno de los destinos turísticos más visitados del Mediterráneo español, famoso por sus aguas cristalinas y sus murallas históricas, construidas durante el reinado de Carlos III.

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