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Delcy Rodríguez recibe a Gustavo Petro como el primer presidente en visitar Venezuela tras la salida de Maduro

El encuentro en el Palacio de Miraflores incluirá sesiones para abordar seguridad, migración y cooperación institucional.

La reunión entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez priorizará la situación en Catatumbo, donde operan grupos armados. Foto: AFP
La reunión entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez priorizará la situación en Catatumbo, donde operan grupos armados. Foto: AFP

Delcy Rodríguez recibió este viernes en Caracas a Gustavo Petro en el primer encuentro oficial de un jefe de Estado en la nueva etapa política venezolana tras la salida de Nicolás Maduro. La reunión, confirmada por ambos gobiernos, tendrá como eje central la seguridad en la frontera Colombia-Venezuela, una de las zonas más inestables de la región.

El mandatario colombiano adelantó que el diálogo priorizará la construcción de un plan conjunto frente a la violencia en zonas críticas como Catatumbo. “El tema es de seguridad y de un plan conjunto”, afirmó, al subrayar la necesidad de fortalecer la inteligencia binacional. Petro fue claro en su diagnóstico: “Si no hay inteligencia, las bombas caen donde no es”, advirtió en referencia a los riesgos de operaciones sin coordinación.

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Seguridad en Catatumbo centra agenda bilateral urgente

La reunión en el Palacio de Miraflores se produce en un contexto marcado por la presencia de grupos armados en la frontera, donde operan el ELN y disidencias de las FARC, además de redes de narcotráfico. Esta región, con alta producción de coca, ha generado desplazamientos masivos y tensiones constantes entre ambos países.

Desde el lado venezolano, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, impulsó la Operación Relámpago del Catatumbo contra estructuras criminales. En ese marco, vinculó a actores políticos con estas redes, aunque sin presentar pruebas. Mientras tanto, Bogotá insiste en reforzar la coordinación operativa para evitar que la violencia se extienda.

El Gobierno colombiano confirmó que la sesión incluirá reuniones privadas y ampliadas entre delegaciones, con el objetivo de definir acciones concretas en control territorial. Además, se firmará el acta de la Comisión de Vecindad e Integración, un mecanismo clave para institucionalizar acuerdos en protección y cooperación.

Colombia busca reactivar energía y comercio con Venezuela

Más allá del resguardo, Colombia busca retomar la integración económica con Venezuela. Entre los puntos estratégicos destaca la reapertura del gasoducto Antonio Ricaurte y la participación en el sector eléctrico venezolano, considerado clave en la recuperación energética.

Las relaciones comerciales, que se reactivaron en 2022, aún están lejos de los niveles históricos. Sin embargo, ambos gobiernos han enviado señales de acercamiento para impulsar inversiones y comercio. Delegaciones técnicas de alto nivel ya trabajan en temas como migración, asuntos consulares, turismo y cooperación energética.

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Petro también ha planteado una visión política más amplia sobre el futuro venezolano. Durante una entrevista en España, sugirió un cogobierno temporal entre oficialismo y oposición con el fin de avanzar hacia elecciones “libres de verdad”. La propuesta no ha recibido respuesta pública de Caracas.

El silencio de Delcy Rodríguez ante la fórmula de paz

El planteamiento del presidente colombiano sobre un acuerdo político interno en Venezuela no forma parte de la agenda oficial del encuentro. El gobierno encabezado por Delcy Rodríguez ha evitado pronunciarse sobre esa iniciativa, pese a su impacto en el debate regional.

Petro además mencionó el clima de tensión política en el país vecino. Aseguró que existe “un gran temor” en la población ante posibles represalias si sectores opositores regresan al poder, en referencia a figuras como María Corina Machado.

La cita en Caracas se produce tras un intento fallido en marzo, cuando una cita en la frontera fue cancelada por motivos de fuerza mayor. Esta vez, ambas partes avanzan con una agenda definida que prioriza control, cooperación y estabilidad en la frontera compartida de más de 2.000 kilómetros.

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