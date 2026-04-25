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Venezuela podrá pagar la defensa de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores acusados de narcotráfico en Nueva York

Ambos enfrentan cargos graves como narcoterrorismo y permanecen detenidos en Brooklyn sin fecha de juicio. Este desenlace refleja un giro en la política estadounidense hacia Caracas.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el pasado 3 de enero. Foto: AFP.
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el pasado 3 de enero. Foto: AFP.
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Venezuela podrá pagar la defensa de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores con fondos estatales luego que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo autorizara. El texto fue firmado por el fiscal Jay Clayton y fue dirigido al juez Alvin K. Hellerstein, quien lleva el caso. "Las licencias enmendadas autorizan a los abogados de la defensa a recibir pagos” de la administración que ahora, a su vez, es dirigida por la exvicepresidenta Delcy Rodríguez.

Cabe recordar que en un inicio el impedimento se dio bajo el argumento de que iría en contra de las sanciones puestas por Estados Unidos a Caracas. En su momento, ambas autoridades acusadas alegaron que infringían su derecho a un juicio justo y que, ante esto, las demandas en su contra deberían ser desestimadas.

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No obstante, ahora consideran que se resolvieron los "asuntos subyacentes" y por tanto, los acusados "retiran sus mociones por haber quedado sin objeto, sin perjuicio de volver a presentarlas si surgen problemas similares en el futuro".

PUEDES VER: Delcy Rodríguez solicitó cerca de 5.000 millones de dólares de Venezuela a la directora del Fondo Monetario Internacional

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Una reorganización de la estrategia

La medida representa un cambio en la postura del Departamento de Justicia y de la administración de Donald Trump, que previamente había bloqueado estos recursos bajo argumentos de seguridad nacional y política exterior.

La autorización se produjo luego de que la defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack, sostuviera que la imposibilidad de pagar honorarios vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense. Este argumento se basó en el derecho de todo acusado a elegir su representación legal, por lo que se solicitó incluso la desestimación del caso ante la justicia federal.

Durante el proceso judicial, el juez Hellerstein, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, cuestionó la postura de la Fiscalía en una audiencia realizada el 26 de marzo. El magistrado señaló que, tras la captura y traslado de los acusados a territorio estadounidense, ya no representaban una amenaza para la seguridad nacional.

Un proceso lento

Cabe recordar que ambas autoridades enfrentan cargos por conspiración de narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas, y se declararon “no culpables” en su primera comparecencia. Desde entonces, permanecen detenidos en una prisión federal en Brooklyn a la espera del juicio, que aún no tiene fecha definitiva.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el pasado 3 de enero en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses.

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