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Indignación por fotografía de soldado israelí atacando con un mazo una figura de Jesús en Libano

Líderes religiosos denunciaron el ataque a la estatua de Jesús como una violación a la fe, mientras la Iglesia del Santo Sepulcro pidió medidas para evitar nuevos actos en zonas de conflicto.

Un soldado israelí es grabado golpeando una estatua de Jesús en Líbano, generando gran indignación . Foto: AFP
Un soldado israelí es grabado golpeando una estatua de Jesús en Líbano, generando gran indignación . Foto: AFP | AFP | AFP

Gran indignación ha generado un soldado israelí que fue captado en una imagen mientras golpea con un mazo una estatua de Jesús crucificado en el sur de Líbano. El propio ejército de Israel confirmó la autenticidad de la fotografía y lo calificó como un incidente de “suma gravedad”, al considerar que la conducta es incompatible con los valores de las Fuerzas de Defensa.

El acto, difundido inicialmente en redes sociales por Younis Tirawi, muestra al militar en el momento previo al impacto contra el símbolo religioso. El hecho ocurrió en la localidad cristiana de Debel, una zona del sur libanés cercana a la frontera y bajo presencia israelí. Autoridades locales no lograron confirmar el nivel de daño, pero reconocieron que la figura se encontraba en el área.

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Netanyahu condena el acto y anuncia medidas disciplinarias severas

El primer ministro Benjamín Netanyahu reaccionó con dureza tras confirmarse el episodio. “Condeno esta acción con la mayor firmeza”, afirmó en un comunicado, en el que además expresó sentirse “consternado y entristecido” por lo ocurrido. El mandatario adelantó que se aplicarán sanciones al responsable, mientras la investigación militar sigue en curso.

En la misma línea, el canciller Gideon Saar tachó el hecho como “vergonzoso y deshonroso”. “Pedimos disculpas a todos aquellos cuyos sentimientos fueron heridos”, señaló. El ejército, por su parte, aseguró que trabaja con la comunidad local para restaurar la figura religiosa.

Custodio del Santo Sepulcro denuncia violación a la dignidad de la fe

Las reacciones también surgieron desde líderes religiosos. Adeeb Joudeh AlHusseini, custodio de las llaves de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, denunció que el acto representa “una violación directa de una santidad que va más allá de la piedra y la madera”. En su declaración, pidió una respuesta clara que evite nuevos ataques a símbolos religiosos.

El sacerdote local Fadi Falfel aseveró que la estatua formaba parte de un pequeño santuario familiar. “Uno de los soldados rompió la cruz e hizo esa cosa horrible”, declaró, al describir lo que tildó como una profanación. La difusión de la escultura intensificó la indignación global, en un contexto donde este tipo de incidentes rara vez reciben condenas oficiales tan rápidas.

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Aldea cristiana de Debel, escenario de la profanación en zona ocupada

El episodio se produce en medio del conflicto en Oriente Próximo, tras la escalada iniciada cuando Hizbulá lanzó ataques contra Israel en apoyo a Irán. La respuesta militar incluyó bombardeos e incursiones en el sur de Líbano, lo que ha dejado miles de víctimas y más de un millón de desplazados.

Debel es una de las pocas localidades donde parte de la población ha permanecido pese a las órdenes de evacuación. Según autoridades municipales, la presencia de las fuerzas del orden dificulta verificar los hechos con precisión. La imagen del soldado israelí se suma a otros episodios documentados durante la guerra, algunos de los cuales se viralizaron en redes sociales.

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