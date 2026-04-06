HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

¿Keiko vs. Álvarez en segunda vuelta? y Rafael López Aliaga amenaza | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Candidato de la derecha colombiana denuncia a Petro por presuntas interceptaciones ilegales en campaña presidencial

El mandatario señaló que Abelardo de la Espriella habría buscado manipular el preconteo electoral mediante la empresa Thomas Greg & Sons, sugiriendo la intervención de algoritmos para asegurar su victoria.

Abelardo de la Espriella, candidato de la derecha en Colombia, anunció que denunciará a Gustavo Petro por presuntas interceptaciones ilegales durante su campaña presidencial. Foto: AFP
Abelardo de la Espriella, candidato de la derecha en Colombia, anunció que denunciará a Gustavo Petro por presuntas interceptaciones ilegales durante su campaña presidencial. Foto: AFP

El candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, anunció que denunciará a Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación, la Fiscalía General de la Nación y organismos internacionales por presuntas interceptaciones ilegales durante la campaña presidencial en Colombia. La polémica surge tras las publicaciones en la red social X del mandatario, en las que mencionó conversaciones entre De la Espriella y los hermanos Bautista, dueños de Thomas Greg & Sons, empresa encargada del software de escrutinio para el preconteo de votos.

El jefe de Estado señaló que el político habría ofrecido devolver el contrato de pasaportes a la compañía a cambio de algoritmos que aseguraran su victoria en los comicios del 31 de mayo. El candidato de la ultraderecha rechazó estas acusaciones, calificó los señalamientos de 'montaje' y lo retó a presentar pruebas. 'Si es falsa, que renuncie', afirmó en entrevista con Caracol Radio.

TE RECOMENDAMOS

SANAR EL LINAJE FEMENINO: LAS HERIDAS QUE HEREDAMOS SIN DARNOS CUENTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Los 3 países cuyos trabajadores reciben el sueldo mínimo más alto en América Latina: pagos superan los US$600 al mes

lr.pe

Petro alerta de supuesta manipulación en el preconteo electoral

Según Gustavo Petro, los informes de inteligencia del DNI indicarían que De la Espriella buscó influir en el resultado del preconteo mediante Thomas Greg & Sons. El mandatario subrayó que este diálogo habría sido registrado por agentes estatales durante la investigación de irregularidades previas en la empresa.

El presidente también vinculó a Abelardo con la situación financiera del gobierno Duque, afirmando que su candidato a la vicepresidencia tendría responsabilidad en decisiones que afectaron las finanzas públicas. 'No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia sobre conversaciones entre los hermanos Bautista y De la Espriella', escribió en X.

PUEDES VER: Los dos países de América Latina que más petróleo le compran a Estados Unidos, aunque la mayor reserva del mundo está en Venezuela

lr.pe

DNI y Registraduría analizan denuncias de posibles fraudes tecnológicos

Frente a la denuncia, la Dirección Nacional de Inteligencia confirmó que los datos serán objeto de análisis y estudio conforme a sus funciones legales, mientras que la Registraduría Nacional recibirá la información para garantizar la transparencia en el conteo de votos. El documento remitido advierte acerca de la posibilidad de manipulación del software de escrutinio mediante algoritmos y plantea la necesidad de auditar el código fuente con intervención de auditores externos.

El candidato retó al Gobierno a presentar evidencia concreta de las interceptaciones y aseguró que su campaña ha operado sin irregularidades. 'Si la información es cierta, renuncio hoy mismo. Si es falsa, que asuma la responsabilidad', reiteró el empresario. Expertos en derecho electoral han recordado que la inteligencia del Estado solo puede actuar bajo órdenes judiciales y con protocolos estrictos para proteger la legalidad del proceso.

Oposición cierra filas y alerta de persecución irregular del Gobierno

Diversos sectores de la oposición respaldaron a De la Espriella y cuestionaron los trinos de Petro, interpretados como un precedente peligroso de espionaje político. La candidata Paloma Valencia publicó una carta al presidente alertando sobre el riesgo que representa la exposición de supuestos diálogos privados.

El abogado Germán Calderón, defensor de la campaña de De la Espriella, presentó formalmente la denuncia ante la Comisión de Acusación, la Fiscalía y la Procuraduría por presunta violación ilícita de comunicaciones. Senadores como Mauricio Gómez Amín señalaron que se trata de un hecho sin precedentes en la historia política del país, recordando las chuzadas DAS del pasado y la necesidad de proteger la campaña presidencial frente a persecuciones irregulares.

Notas relacionadas
Gobierno de Petro rompe su relación con el Banco de la República, desafía su autonomía y lo culpa de "matar la economía"

Gobierno de Petro rompe su relación con el Banco de la República, desafía su autonomía y lo culpa de "matar la economía"

LEER MÁS
Ejercito de Colombia rescató en la selva a cinco niños ocultos para no ser reclutados por las FARC

Ejercito de Colombia rescató en la selva a cinco niños ocultos para no ser reclutados por las FARC

LEER MÁS
Ecuador bombardea una presunta zona de minería ilegal cerca de la frontera con Colombia

Ecuador bombardea una presunta zona de minería ilegal cerca de la frontera con Colombia

LEER MÁS
Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

LEER MÁS
Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

LEER MÁS
El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los 3 países cuyos trabajadores reciben el sueldo mínimo más alto en América Latina: pagos superan los US$600 al mes

Los 3 países cuyos trabajadores reciben el sueldo mínimo más alto en América Latina: pagos superan los US$600 al mes

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Candidato de la derecha colombiana denuncia a Petro por presuntas interceptaciones ilegales en campaña presidencial

Encuesta IEP: Keiko se estanca, López Aliaga baja; mientras que Álvarez y Sánchez se acercan a los primeros lugares

¿Cómo recargar la tarjeta del Metropolitano con Yape? Conoce AQUÍ el paso a paso

Mundo

Confirman la muerte del jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní en ataque de Israel

Irán desafía a Trump y afirma que no negociará ultimátums de un alto al fuego temporal bajo presiones de EE. UU.

Este es el multimillonario más rico de América Latina y el único de la región presente dentro del top 20 mundial, según Forbes 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Encuesta IEP: Keiko se estanca, López Aliaga baja; mientras que Álvarez y Sánchez se acercan a los primeros lugares

Piura: estos son los candidatos al Senado y Diputados en las Elecciones Generales Perú 2026

Estas son las diferencias entre congresista, senador y diputado para las Elecciones Generales Perú 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025