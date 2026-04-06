Candidato de la derecha colombiana denuncia a Petro por presuntas interceptaciones ilegales en campaña presidencial

Abelardo de la Espriella, candidato de la derecha en Colombia, anunció que denunciará a Gustavo Petro por presuntas interceptaciones ilegales durante su campaña presidencial. Foto: AFP

Abelardo de la Espriella, candidato de la derecha en Colombia, anunció que denunciará a Gustavo Petro por presuntas interceptaciones ilegales durante su campaña presidencial. Foto: AFP

El candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, anunció que denunciará a Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación, la Fiscalía General de la Nación y organismos internacionales por presuntas interceptaciones ilegales durante la campaña presidencial en Colombia. La polémica surge tras las publicaciones en la red social X del mandatario, en las que mencionó conversaciones entre De la Espriella y los hermanos Bautista, dueños de Thomas Greg & Sons, empresa encargada del software de escrutinio para el preconteo de votos.

El jefe de Estado señaló que el político habría ofrecido devolver el contrato de pasaportes a la compañía a cambio de algoritmos que aseguraran su victoria en los comicios del 31 de mayo. El candidato de la ultraderecha rechazó estas acusaciones, calificó los señalamientos de 'montaje' y lo retó a presentar pruebas. 'Si es falsa, que renuncie', afirmó en entrevista con Caracol Radio.

TE RECOMENDAMOS SANAR EL LINAJE FEMENINO: LAS HERIDAS QUE HEREDAMOS SIN DARNOS CUENTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Petro alerta de supuesta manipulación en el preconteo electoral

Según Gustavo Petro, los informes de inteligencia del DNI indicarían que De la Espriella buscó influir en el resultado del preconteo mediante Thomas Greg & Sons. El mandatario subrayó que este diálogo habría sido registrado por agentes estatales durante la investigación de irregularidades previas en la empresa.

El presidente también vinculó a Abelardo con la situación financiera del gobierno Duque, afirmando que su candidato a la vicepresidencia tendría responsabilidad en decisiones que afectaron las finanzas públicas. 'No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia sobre conversaciones entre los hermanos Bautista y De la Espriella', escribió en X.

DNI y Registraduría analizan denuncias de posibles fraudes tecnológicos

Frente a la denuncia, la Dirección Nacional de Inteligencia confirmó que los datos serán objeto de análisis y estudio conforme a sus funciones legales, mientras que la Registraduría Nacional recibirá la información para garantizar la transparencia en el conteo de votos. El documento remitido advierte acerca de la posibilidad de manipulación del software de escrutinio mediante algoritmos y plantea la necesidad de auditar el código fuente con intervención de auditores externos.

El candidato retó al Gobierno a presentar evidencia concreta de las interceptaciones y aseguró que su campaña ha operado sin irregularidades. 'Si la información es cierta, renuncio hoy mismo. Si es falsa, que asuma la responsabilidad', reiteró el empresario. Expertos en derecho electoral han recordado que la inteligencia del Estado solo puede actuar bajo órdenes judiciales y con protocolos estrictos para proteger la legalidad del proceso.

Oposición cierra filas y alerta de persecución irregular del Gobierno

Diversos sectores de la oposición respaldaron a De la Espriella y cuestionaron los trinos de Petro, interpretados como un precedente peligroso de espionaje político. La candidata Paloma Valencia publicó una carta al presidente alertando sobre el riesgo que representa la exposición de supuestos diálogos privados.

El abogado Germán Calderón, defensor de la campaña de De la Espriella, presentó formalmente la denuncia ante la Comisión de Acusación, la Fiscalía y la Procuraduría por presunta violación ilícita de comunicaciones. Senadores como Mauricio Gómez Amín señalaron que se trata de un hecho sin precedentes en la historia política del país, recordando las chuzadas DAS del pasado y la necesidad de proteger la campaña presidencial frente a persecuciones irregulares.