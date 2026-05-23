El alto funcionario acusó a Beijing de “amenazar” la estabilidad de la región. Foto: AFP.

El alto funcionario acusó a Beijing de “amenazar” la estabilidad de la región. Foto: AFP.

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El jefe de seguridad de Taiwán, Joseph Wu, anunció que China desplegó más de 100 buques de guerra y guardacostas en aguas que se extienden desde el mar Amarillo hasta el mar de China Meridional y el Pacífico occidental. Según Wu, el despliegue se produjo "a lo largo de los últimos días", tras la reciente visita a Pekín del presidente estadounidense Donald Trump.

Además, señaló en la red social X que, aunque las fuerzas taiwanesas habían detectado barcos chinos antes de la cumbre, la cifra superó el centenar en días recientes. El alto funcionario acusó a Pekín de "amenazar" la estabilidad de la región.

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Trump quiere hablar con Taiwán

El presidente estadounidense planteó la posibilidad de comunicarse directamente con el mandatario Lai Ching-te, lo que supondría un paso sin precedentes para el líder republicano y marcaría una desviación significativa de las normas diplomáticas establecidas desde 1979, cuando Washington trasladó su reconocimiento diplomático de la isla a Pekín.

"Hablaré con él", declaró Trump a los periodistas el miércoles en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, al ser consultado sobre si llamaría a Lai antes de decidir sobre la venta de armas a Taiwán, previamente autorizada por el Congreso. Añadió: "Hablo con todo el mundo. Tenemos esa situación muy bien controlada" y concluyó: "Trabajaremos en ese problema".

Hasta ahora, no está claro si la administración avanzó en la planificación de la llamada, pero el anuncio generó expectativas sobre un posible cambio histórico en la comunicación directa entre ambos líderes, interrumpida durante más de cuatro décadas.

Venta de armas

El secretario interino de la Marina de Estados Unidos, Hung Cao, anunció ante el Congreso que las ventas de armas a Taiwán se encuentran temporalmente en pausa, con el fin de garantizar suficiente munición para el ejército estadounidense en el contexto de la guerra en Irán.

Añadió que las ventas militares al extranjero se reanudarán "cuando la administración lo considere necesario". Aunque Washington reconoce diplomáticamente solo a Pekín, la legislación estadounidense obliga a suministrar armamento a Taiwán, isla con gobierno autónomo.