Jurado de Los Ángeles declara responsables a Instagram y YouTube por adicción a redes sociales en histórico juicio contra Meta y Google

Zuckerberg afronta un proceso judicial por el uso indebido de datos de usuarios de Facebook | TyN Magazine

Zuckerberg afronta un proceso judicial por el uso indebido de datos de usuarios de Facebook | TyN Magazine

Un jurado civil en Los Ángeles, California, determinó que las plataformas Instagram y YouTube tienen responsabilidad legal en un caso considerado histórico sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental. La decisión fue tomada tras más de 40 horas de deliberación dentro del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, luego de un proceso judicial que atrajo la atención de expertos legales, autoridades y la industria tecnológica.

Los jueces concluyeron que las empresas actuaron con negligencia en el diseño de algunos elementos clave de sus plataformas y que esas decisiones contribuyeron de manera sustancial a los daños psicológicos sufridos por la demandante, una joven de 20 años identificada en el proceso judicial con el pseudónimo de Kaley.

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El juicio se centró en cómo funcionan las plataformas

El juicio comenzó formalmente el 9 de febrero de 2026 y se extendió durante aproximadamente seis semanas. Durante ese tiempo, el tribunal escuchó testimonios de especialistas en salud mental, expertos en tecnología, ingenieros de plataformas digitales y ejecutivos de alto nivel.

Uno de los puntos centrales del proceso fue que el análisis se enfocó en el funcionamiento interno de las aplicaciones y no en el contenido publicado por los usuarios. De acuerdo con NBC, los abogados de la demandante argumentaron que herramientas como el desplazamiento infinito, la reproducción automática de videos y los sistemas de notificaciones constantes fueron diseñados para mantener a los usuarios conectados durante largos periodos, lo que habría influido en el desarrollo de conductas problemáticas relacionadas con el uso de redes sociales.

La jueza que supervisó el caso, Carolyn Kuhl, permitió que el proceso avanzara bajo ese enfoque, lo que muchos analistas consideran un elemento clave para que el jurado pudiera evaluar la responsabilidad de las empresas desde la perspectiva del diseño del producto.

Testimonio de ejecutivos y defensa de las compañías

Durante el juicio declararon figuras relevantes del sector tecnológico, entre ellas el director ejecutivo y multibillonario de Meta, Mark Zuckerberg, y el responsable de Instagram, Adam Mosseri. Ambos defendieron la postura de las compañías y argumentaron que los problemas de la demandante no podían atribuirse exclusivamente al uso de redes sociales.

Según su versión, las dificultades personales de la joven también estaban relacionadas con factores externos, como su entorno familiar, y sostuvieron que el uso intensivo de una aplicación no necesariamente constituye una adicción clínica.

Las empresas insistieron en que millones de personas utilizan estas plataformas a diario sin experimentar efectos negativos similares y que sus servicios incluyen herramientas destinadas a promover un uso responsable.

La sanción económica y lo que aún debe decidir el tribunal

Como parte del veredicto, el jurado determinó que las compañías deberán pagar 3 millones de dólares en daños compensatorios a la demandante. La responsabilidad se distribuyó principalmente en Meta, empresa matriz de Instagram, mientras que YouTube también fue considerada parcialmente responsable dentro del caso.

Sin embargo, el proceso judicial todavía no ha terminado. El tribunal deberá analizar ahora si corresponde aplicar daños punitivos, una sanción adicional que podría aumentar de forma significativa el monto final que tendrían que pagar las empresas si se concluye que hubo una conducta especialmente grave.

Apelaciones y más demandas en camino

Tras conocerse la decisión del jurado, Meta señaló que no está de acuerdo con el veredicto y que evalúa presentar una apelación. Este tipo de procesos judiciales suele continuar en tribunales superiores, por lo que el caso podría prolongarse durante meses o incluso años antes de que exista una resolución definitiva.

Además, este juicio es considerado un proceso clave dentro de un conjunto mucho mayor de litigios en Estados Unidos relacionados con el impacto de las redes sociales en adolescentes y jóvenes. Existen miles de demandas similares en curso y el resultado de este caso podría influir en cómo se desarrollen los procesos futuros contra grandes empresas tecnológicas.

Para analistas legales y especialistas en regulación digital, el fallo marca un momento importante en el debate global sobre la responsabilidad de las plataformas digitales y el diseño de productos que influyen en el comportamiento de millones de usuarios en todo el mundo.